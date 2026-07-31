Vietnam Airlines thu hơn 76.500 tỷ đồng, báo lãi gần 4.200 tỷ đồng bất chấp "bão" giá nhiên liệu bay

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - mã CK: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo cho thấy, quý II/2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 38.303,4 tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử theo quý, đồng thời đánh dấu quý thứ tư liên tiếp doanh thu thuần vượt mốc 30.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần tăng 37%.

Vietnam Airlines mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như: Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan); tăng tần suất khai thác nhiều đường bay trọng điểm. Ảnh tư liệu.

Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cốt lõi là vận tải hàng không, với doanh thu đạt 26.865,3 tỷ đồng, tăng 20%, đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu.

Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines thực hiện hơn 80 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ; vận chuyển hơn 180 nghìn tấn hàng hóa, tăng 10%. Thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Vận chuyển hành khách và hành lý tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, với 23.527,2 tỷ đồng, tăng 17,8%; trong khi vận chuyển hàng hóa, bưu kiện tăng mạnh 55,2%, đạt 2.799,2 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vận tải hàng hóa tiếp tục duy trì tích cực.

Bên cạnh đó, doanh thu từ bán hàng tăng trưởng nổi bật, đạt 9.437,2 tỷ đồng, tăng tới 150% so với cùng kỳ, trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất ngoài hoạt động vận tải.

Doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải và sửa chữa máy bay tăng 3,1%, trong khi doanh thu khác tăng 23,9%, góp phần củng cố đà tăng doanh thu chung của hãng trong quý II.

Dù vậy, giá vốn hàng bán trong quý II/2026 tăng mạnh hơn doanh thu, lên 59%, chủ yếu do chi phí nhiên liệu bay gia tăng dưới tác động của xung đột Trung Đông, cùng với việc Vietnam Airlines mở rộng quy mô khai thác. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 53,9% lên 1.605,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,1% lên 716 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận quý II chịu ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu bay tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines vẫn duy trì kết quả kinh doanh có lãi. Kết quả này được hỗ trợ bởi nền tảng tăng trưởng tích cực trong quý I, cùng việc chủ động triển khai các kịch bản ứng phó linh hoạt và duy trì hoạt động khai thác ổn định.

<!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_983S--><!--cke_bookmark_983E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần 75.186,2 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Tính cả doanh thu hoạt động tài chính, lãi từ công ty liên doanh, liên kết và thu nhập khác, tổng doanh thu hợp nhất lên mức cao 76.559,4 tỷ đồng, tăng 29%.

Quy mô doanh thu tăng trưởng tích cực giúp Tổng Công ty tạo ra hơn 9.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp và ghi nhận 4.183 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bất chấp áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng trong quý II.

Chia sẻ gần đây, đại diện Vietnam Airlines cho biết, đối với ngành hàng không, chi phí nhiên liệu luôn là yếu tố đầu vào quan trọng, thường chiếm khoảng 30% tổng chi phí hoạt động.

Cuối năm 2025, Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch kinh doanh trên giả định giá nhiên liệu Jet A-1 ở mức 85 USD/thùng. Tuy nhiên, giá nhiên liệu bình quân trong quý II/2026 đã tăng lên khoảng 182 USD/thùng, cao hơn gần 100 USD/thùng so với giả định. Theo tính toán, khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng, chi phí của hãng sẽ tăng khoảng 300 tỷ đồng/năm.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Công ty sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững giai đoạn tới./.