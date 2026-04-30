Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - mã Ck: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do Vietnam Airlines công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của Vietnam Airlines đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ, tương đương tăng 1.055,4 tỷ đồng. Mức lãi này thậm chí cao hơn quý I/2024 (4.528,3 tỷ đồng), thời điểm hãng ghi nhận khoản thu nhập khác hợp nhất đột biến, chủ yếu từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, tăng 20,7% cùng kỳ; trong đó, doanh thu thuần đạt mức kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, cùng tăng 20,7%. Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn, ở mức 21,8%, khiến tốc độ cải thiện biên bị thu hẹp nhẹ, song vẫn giúp lợi nhuận gộp tăng 16,6%, lên mức cao 7.310,6 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng tăng 18,9% (tương đương tăng 302 tỷ đồng) lên 1.898,5 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 4,3%, lên 552,6 tỷ đồng, cho thấy áp lực chi phí gián tiếp được kiểm soát tốt hơn.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của Vietnam Airlines đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh, kéo lợi nhuận gộp tăng hơn 1.000 tỷ đồng, cùng việc tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, đặc biệt chi phí lãi vay. Các yếu tố này giúp bù đắp áp lực từ chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Dù xung đột Trung Đông từ tháng 3/2026 đã tác động đến thị trường năng lượng, ảnh hưởng đến ngành hàng không trong quý I/2026 vẫn chưa rõ nét.

Trong quý I/2026, Vietnam Airlines đã khai thác gần 43 nghìn chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tương ứng tăng 11% số chuyến và gần 12% về sản lượng.

Đặc biệt, trong “mùa vàng” Tết Nguyên đán, giai đoạn có cường độ khai thác lớn nhất trong năm, Vietnam Airlines tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả với tần suất có thời điểm đạt 660 - 670 chuyến bay/ngày, tăng 13% cùng kỳ.

Song song hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines đẩy mạnh chiến lược dài hạn, hiện đại hóa đội bay. Trong chuyến công tác cấp cao tại Mỹ, hãng đã ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh.

Về mạng đường bay, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm, với mức tăng trưởng trong quý I/2026 đạt 28,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện hãng đang khai thác 11 đường bay thẳng đến châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350 và Boeing 787, duy trì kết nối trực tiếp với các thị trường trọng điểm.

Theo đại diện Vietnam Airlines, trong quý II/2026, môi trường kinh doanh ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt là biến động của giá nhiên liệu, do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông. Trong cơ cấu chi phí khai thác của hãng hàng không, nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 40%, do đó, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thời đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và chuỗi cung ứng xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, sử dụng các công cụ bình ổn thị trường và điều chỉnh các loại thuế, phí liên quan đến nhiên liệu bay.

Để thích ứng với những biến động của thị trường, Vietnam Airlines cũng chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay./.