Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh

Song Linh

Song Linh

[email protected]
21:59 | 11/06/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 11/6, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp xuất nhập khẩu than, vật tư, thiết bị mỏ; ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
aa
Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp Sự hài lòng của doanh nghiệp là “thước đo” cải cách Chi cục Hải quan Khu vực VIII phấn đầu thu ngân sách vượt 17.500 tỷ đồng trong năm 2026

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là Chi cục Hải quan khu vực VIII trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất.

Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng (hàng trên, thứ nhất từ trái sang) và Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (hàng trên, thứ nhất từ phải sang) trao Thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: CTV

Theo TKV, trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đạt khoảng 27.129 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa làm thủ tục qua Chi cục Hải quan khu vực VIII đạt khoảng 25.628 tỷ đồng, tương đương 94,5%. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thông quan qua đơn vị này đạt tới 95,9%.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận những nỗ lực của cơ quan hải quan trong cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa Chi cục Hải quan khu vực VIII với TKV và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Theo các bên, đây không chỉ là sự thống nhất về nội dung phối hợp, mà còn là cam kết hành động nhằm xây dựng cơ chế hợp tác bền vững, lâu dài và hiệu quả.

Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng (hàng trên, thứ nhất từ trái sang) và Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh Đào Duy Hảo (hàng trên, thứ nhất từ phải sang) trao Thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động xuất nhập khẩu.

Việc ký kết thỏa thuận sẽ tạo nền tảng quan trọng để các bên phối hợp thu hút nguồn hàng, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực đẩy mạnh hợp tác xuất nhập khẩu thủ tục hải quan cải cách thủ tục TKV và doanh nghiệp

Bài liên quan

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Dành cho bạn

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Đọc thêm

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

(TBTCO) - Tham gia đấu tranh, bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, góp phần triệt phá thành công chuyên án đặc biệt lớn. Với thành tích xuất sắc này, các đơn vị Hải quan đã được trao thưởng và nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

(TBTCO) - Cục Thuế vừa tổ chức tiếp xã giao và tiến hành vòng đàm phán thứ hai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein. Theo chương trình dự kiến, sáng ngày 12/6, Hiệp định sẽ được cơ quan thuế hai nước chính thức ký kết.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế đến 7/6/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 226.493 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác về các giải pháp, chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong kê khai, nộp thuế điện tử.
Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 4.339,4 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến quản lý nhập khẩu hóa chất, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.
Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, báo chí không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, mà còn là lực lượng đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.
Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... đã được phát hiện. Các trường hợp vi phạm đã bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

Áp lực tỷ giá và bài toán hấp thụ vốn của nền kinh tế

Áp lực tỷ giá và bài toán hấp thụ vốn của nền kinh tế

Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

Quảng Ninh kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

Quảng Ninh kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh

Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh

Doanh nghiệp Thụy Điển củng cố cam kết dài hạn tại Việt Nam

Doanh nghiệp Thụy Điển củng cố cam kết dài hạn tại Việt Nam

Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác trong cải cách quản lý tài chính công

Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác trong cải cách quản lý tài chính công

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng