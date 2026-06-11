Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh hợp tác với TKV và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là Chi cục Hải quan khu vực VIII trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng (hàng trên, thứ nhất từ trái sang) và Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (hàng trên, thứ nhất từ phải sang) trao Thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: CTV

Theo TKV, trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đạt khoảng 27.129 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa làm thủ tục qua Chi cục Hải quan khu vực VIII đạt khoảng 25.628 tỷ đồng, tương đương 94,5%. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thông quan qua đơn vị này đạt tới 95,9%.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận những nỗ lực của cơ quan hải quan trong cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa Chi cục Hải quan khu vực VIII với TKV và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Theo các bên, đây không chỉ là sự thống nhất về nội dung phối hợp, mà còn là cam kết hành động nhằm xây dựng cơ chế hợp tác bền vững, lâu dài và hiệu quả.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng (hàng trên, thứ nhất từ trái sang) và Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh Đào Duy Hảo (hàng trên, thứ nhất từ phải sang) trao Thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động xuất nhập khẩu.