Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

Sự kiện là điểm hẹn của những người yêu xe, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng, lan tỏa các hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội.

Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 trở lại, Ford lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, đồng hành cùng chương trình, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn, diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn và nhiều chương trình hướng đến cộng đồng địa phương.

Với chủ đề “Together We Discover”, ngày hội năm nay mang đến nhiều hoạt động như diễu hành xe trên cung đường ven biển Lăng Cô, trải nghiệm off-road, giao lưu giữa các câu lạc bộ và cuộc thi ẩm thực “Hương vị Ba miền”. Đêm Gala diễn ra tối 25/7 là dịp tôn vinh những cá nhân và câu lạc bộ có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian qua.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động vì cộng đồng do Ford Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức triển khai. Doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô cơ sở 2 và các thành viên tham dự dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nội dung tập huấn tập trung vào xử lý các tình huống khẩn cấp như đuối nước, ngừng tim, ngừng hô hấp và đa chấn thương.

Ford Việt Nam cũng trao tặng Trạm Y tế máy khử rung tim tự động (AED), đồng thời trao 67 suất học bổng cùng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Lăng Cô. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ xe bán tải còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng giám đốc Ford Việt Nam, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ đến từ sản phẩm hay dịch vụ mà còn từ khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cộng đồng. Thời gian tới, Ford sẽ mở rộng cơ chế hỗ trợ các câu lạc bộ triển khai hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên các chương trình hỗ trợ người dân vùng thiên tai, vùng sâu, vùng xa.