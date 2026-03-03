Tháng 3 mua ô tô Ford, tiết kiệm hàng chục triệu đồng

(TBTCO) - Từ ngày 1/3 đến 31/3/2026, Ford Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình “Vạn dặm hanh thông, vươn tầm cùng Ford”, hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cho một số dòng xe chủ lực, giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu và sẵn sàng cho mọi hành trình.

Trong khuôn khổ chương trình ưu đãi tháng 3, khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 camera hành trình Vietmap TS-2K, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 35 triệu đồng. Chính sách này được áp dụng cho các hợp đồng ký và hoàn tất thủ tục trong thời gian từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2026.

Ford dành nhiều ưu đãi cho khách hàng trong tháng 3/2026. Ảnh: CTV

Đối với dòng xe thương mại Ford Transit, phiên bản Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ theo chính sách chương trình. Riêng phiên bản Transit Premium 18 chỗ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, với giá trị ưu đãi lên đến 12 triệu đồng. Chương trình bảo hiểm được triển khai với sự phối hợp của các đối tác gồm Bảo Việt, Tasco và DBV.

Theo đại diện Ford Việt Nam, khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính trên giá bán lẻ khuyến nghị do hãng công bố và mức lệ phí trước bạ hiện hành áp dụng thống nhất trên toàn quốc, tương ứng 6% đối với xe bán tải và 2% đối với xe thương mại. Việc hỗ trợ trực tiếp vào chi phí trước bạ - một trong những khoản chi lớn khi mua xe - được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phương tiện phục vụ kinh doanh và đi lại đang phục hồi tích cực.

Bên cạnh ưu đãi tài chính, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì các dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh 60 phút, dịch vụ sửa chữa lưu động, nhận và giao xe tận nơi cùng nền tảng ứng dụng Ford hỗ trợ quản lý xe và đặt lịch dịch vụ. Theo doanh nghiệp, định hướng xuyên suốt là lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao trải nghiệm sở hữu và bảo đảm sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.