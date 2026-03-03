Ngày 3/3: Giá thép bật tăng, quặng sắt biến động trái chiều

Giá thép hôm nay (3/3) bật tăng khi nhà đầu tư lo ngại khả năng chi phí vận tải biển tăng cao do căng thẳng Mỹ - Iran, trong bối cảnh lượng quặng sắt xuất khẩu từ Australia và Brazil sụt giảm. Tại thị trường nội địa, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trên cả ba miền.

Giá thép hôm nay bật tăng khi nhà đầu tư lo ngại khả năng chi phí vận tải biển tăng cao do căng thẳng Mỹ - Iran. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,36% (11 Nhân dân tệ) lên mức 3.072 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,07% (0,5 nhân dân tệ) về mức 755,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,9 USD lên mức 99,26 USD/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn xa đã đảo chiều tăng trong phiên thứ Hai sau khi xóa bỏ mức giảm đầu phiên, nhờ tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi triển vọng cước vận tải tăng và nguồn cung thắt chặt từ các nhà xuất khẩu chủ chốt.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa tăng 0,87% lên 754,5 nhân dân tệ/tấn, tương đương 109,64 USD/tấn.

Theo các nhà phân tích của Zhengxin Futures, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã kéo theo chi phí vận tải biển đi lên, qua đó hỗ trợ giá quặng sắt. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về chi phí logistics, nhất là trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát các tuyến vận chuyển nguyên liệu thô.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép chủ chốt nhìn chung ghi nhận mức tăng: thép cây tăng 0,26%, thép cuộn cán nóng tăng 0,34%, thép dây tăng 0,24% và thép không gỉ tăng mạnh 1,91%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.