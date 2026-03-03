Sáng ngày 3/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.046 VND, tăng 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,99%, hiện ở mức 98,57 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.837 - 26.239 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.968 - 26.298 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.968 đồng 26.298 đồng Vietinbank 26.015 đồng 26.289 đồng BIDV 25.969 đồng 26.289 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.018 - 30.967 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.862 đồng 31.437 đồng Vietinbank 30.143 đồng 31.503 đồng BIDV 30.292 đồng 31.586 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 - 168 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.72 đồng 170.93 đồng Vietinbank 161.99 đồng 171.49 đồng BIDV 163.71 đồng 171.52 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 3/3/2026, tăng 143 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.573 - 26.693 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,99%, hiện ở mức 98,57 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, đồng USD được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng.

Đồng EUR và đồng Yên Nhật giảm giá khi lo ngại về giá dầu tăng cao gây sức ép lên các đồng tiền của những quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng.

Đồng EUR giảm 0,85%, xuống còn 1,1712 USD. Đồng USD tăng 0,7%, lên mức 157,13 Yên/USD.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cho biết, sẵn sàng can thiệp mạnh mẽ hơn vào thị trường ngoại hối, sau khi xung đột tại Trung Đông đẩy đồng Franc Thụy Sĩ lên mức cao nhất so với đồng EUR trong hơn một thập kỷ. Đồng USD tăng 1,2%, lên 0,778 Franc. Đồng EUR tăng 0,24% so với Franc Thụy Sĩ, lên mức 0,91 Franc/EUR, trước đó đạt đỉnh 11 năm ở mức 0,9035 Franc/EUR.

Đồng Đô la Australia, một đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, giảm 0,14% so với USD, xuống còn 0,7103 USD./.