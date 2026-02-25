Đồng USD suy yếu, áp lực tỷ giá trong nước hạ nhiệt

(TBTCO) - Chỉ số DXY lùi về vùng 96 - 97 điểm từ cuối tháng 1 đã giúp tỷ giá USD/VND giảm và thu hẹp biên độ dao động. Cung - cầu ngoại tệ dần cân bằng, tạo nền tảng ổn định hơn cho thị trường và mở rộng dư địa điều hành tiền tệ.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect, áp lực tỷ giá đã giảm rõ rệt từ giữa tháng 1/2026 trong bối cảnh đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Cụ thể, chỉ số DXY điều chỉnh từ vùng 99,4 điểm trong các ngày 13 - 16/1 xuống dưới 98 điểm và tiếp tục lùi về khoảng 96,2 - 97 điểm sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra ngày 28 - 29/1, khi kỳ vọng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách linh hoạt hơn.

Diễn biến này đã phản ánh tương đối nhanh vào thị trường trong nước. Tỷ giá từ vùng 26.200 đồng/USD giảm về quanh 26.000 - 25.950 đồng/USD vào cuối tháng 1, tương đương mức giảm khoảng 1,3% trong tháng. Bước sang giữa tháng 2, xu hướng hạ nhiệt tiếp tục được củng cố khi DXY duy trì dưới ngưỡng 97 điểm trong phần lớn thời gian giao dịch và có thời điểm chạm vùng 96 điểm, mức thấp mới trong nhiều năm. Theo đó, tỷ giá giảm về quanh vùng thấp 25.970 - 26.000 đồng/USD. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, VND đã tăng giá khoảng 1,14%, trong khi DXY giảm khoảng 1,4% trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tháng 1, biên độ dao động theo ngày của USD/VND đã thu hẹp đáng kể. Mặc dù USD trên thị trường toàn cầu tiếp tục duy trì ở vùng thấp, tỷ giá trong nước không mở rộng thêm đà giảm. Diễn biến này cho thấy cung - cầu ngoại tệ trong nước dần cân bằng hơn. Dòng vốn FDI giải ngân trong tháng 1 duy trì ổn định, trong khi cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái nhập siêu.

Nhìn tổng thể, thị trường tỷ giá bước vào giai đoạn ổn định hơn trong những tháng đầu năm 2026, ngay cả khi thị trường tiền tệ nội địa có thời điểm biến động mạnh về thanh khoản vào đầu tháng 2, khi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng có lúc vượt 17%. Bối cảnh này cho thấy, tỷ giá không còn chịu áp lực lớn như giai đoạn trước, dù điều kiện thanh khoản có biến động ngắn hạn.

Trên bình diện quốc tế, USD được kỳ vọng tiếp tục dao động trong vùng suy yếu. Thực tế cho thấy đồng bạc xanh thường có xu hướng giảm giá trong những giai đoạn bất ổn chính sách gia tăng tại Washington, khi nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp tỷ trọng nắm giữ tài sản Mỹ.

Trong khi đó, Fed được dự báo duy trì xu hướng nới lỏng với tổng mức giảm lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản trong năm 2026, dù lộ trình được đánh giá thận trọng hơn. Thị trường lao động Mỹ chưa ghi nhận sự suy yếu rõ rệt khi tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2025 giảm nhẹ xuống 4,3% từ 4,4% trước đó; lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, đồng thời các quyết định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa thực sự rõ ràng. Theo đó, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 7/2026 thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đây.

Dữ liệu đồng thuận thị trường do Bloomberg tổng hợp hiện cho thấy, DXY trong năm 2026 nhiều khả năng dao động quanh vùng 96 - 97 điểm. Nếu kịch bản này diễn ra, diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tỷ giá trong nước duy trì trạng thái ổn định. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều hành linh hoạt thị trường tiền tệ, đặc biệt trong những giai đoạn thanh khoản và lãi suất biến động mạnh như thời gian vừa qua./.