Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân

(TBTCO) - Bộ Nội vụ vừa có Quyết định số 176/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; bảo đảm cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và giá trị nhân văn của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Công tác tuyên truyền phải góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH; thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; khuyến khích người dân chủ động tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH; củng cố niềm tin xã hội đối với hệ thống an sinh; hướng tới thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH .

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới tiểu thương tại Bắc Ninh. Ảnh: BHXHVN

Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030 cũng yêu cầu phải thực hiện đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, chuyển từ tuyên truyền, phổ biến chính sách sang định hướng nhận thức và hành vi. Nhấn mạnh tính nhân văn, sự ưu việt và lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH đầy đủ, đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền phản bác thông tin sai lệch, chống xuyên tạc, bảo vệ nền tảng chủ trương, đường lối, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Các nhóm nội dung được nhấn mạnh tập trung tuyên truyền chính như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, các chính sách BHXH mới; các đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhất là mô hình BHXH đa tầng; mối quan hệ giữa trợ cấp hưu trí xã hội, BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; khẳng định mục tiêu bảo đảm mọi người dân khi hết tuổi lao động đều có nguồn thu nhập và được chăm sóc sức khỏe.

Tuyên truyền về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; lợi ích, quyền lợi của đơn vị và người lao động khi tham gia và chấp hành đúng pháp luật về BHXH; cảnh báo những rủi ro, hệ lụy khi không tham gia hoặc rời khỏi hệ thống. Tăng cường tuyên truyền kết quả cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH...

Kế hoạch yêu cầu nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Để bảo đảm Kế hoạch được triển khai hiệu quả, Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030; tổng kết thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg vào năm 2030.

Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hằng năm; hướng dẫn BHXH các tỉnh triển khai Kế hoạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền; nắm bắt thông tin phản hồi, định hướng dư luận trong tổ chức thực hiện chính sách...