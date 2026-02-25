Thuế tỉnh Quảng Ngãi chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách

(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách; đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề để có nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Phấn đấu thu ngân sách đạt mức cao nhất

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi được trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 33,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa là hơn 22,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với thực hiện năm 2025. Theo dự toán thu nội địa năm 2026, nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là khoảng 7.000 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất khoảng 3.100 tỷ đồng.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết, nguồn thu ngân sách của tỉnh hiện phụ thuộc lớn vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, số nộp của doanh nghiệp này thường chiếm hơn 40% tổng thu nội địa. Tuy nhiên, do giá dầu thô thế giới biến động khó lường nên dự báo số thu từ doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai quyết liệt Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được UBND tỉnh giao. Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức theo dõi chặt chẽ, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu UBND các cấp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, nhiệm vụ thu năm 2026 ở mức cao nhất; chủ động báo cáo chính quyền địa phương những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để có chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cũng cho biết, đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu mới như: các dự án kết thúc giai đoạn đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2026 như: dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer, dự án Công nghiệp HD Hyundai ECO VINA, dự án VSIP II và các dự án thủy điện (Thủy điện Thạch Nham, Thủy điện Trà Khúc 1, Thủy điện Sông Liên 1, Thủy điện Sông Liên 2)...

Đồng thời, Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ chủ động tham mưu UBND cấp xã có số thu ngân sách lớn thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế. Trước mắt, tập trung chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực còn rủi ro về thuế, có khả năng tăng thu tại địa bàn còn có dư địa về số thu lớn như: kinh doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort, ăn uống...

Trong công tác quản lý thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo: Thuế cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của từng hộ, cá nhân kinh doanh; triển khai các giải pháp tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế nắm vững các quy định mới, đảm bảo người nộp thuế chuyển đổi thuận lợi khi xóa bỏ thuế khoán. Thu thập, rà soát, đối chiếu dữ liệu giao dịch từ các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong và ngoài nước, phối hợp với các cơ quan quản lý quốc tế; áp dụng quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra đối với các giao dịch có dấu hiệu gian lận, trốn thuế.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường việc đối chiếu sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên, phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm bắt tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn để yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng với sản lượng khai thác. Kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép khai thác theo Luật Khoáng sản, xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định.

Để huy động kịp thời các khoản thu từ đất, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn đơn vị bám sát kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án, thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2026 do cấp có thẩm quyền phê duyệt để dự kiến số thu tiền sử dụng đất sát thực tế của từng dự án; kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có biện pháp đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước…

Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, thu hồi nợ thuế

Ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ nêu trên, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện ngay kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026 đã được Cục Thuế giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra.

Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao để triển khai các chuyên đề kiểm tra chống thất thu; triển khai công tác kiểm tra sau hoàn thuế, đặc biệt đối với những mặt hàng có rủi ro cao và hồ sơ hoàn thuế có giá trị lớn; thực hiện rà soát doanh nghiệp khai lỗ nhiều năm, đặc biệt những doanh nghiệp có phát sinh chi phí không phục vụ sản xuất, kinh doanh, trích lập dự phòng sai quy định hoặc giao dịch liên kết bất thường; tăng cường chống gian lận mua bán hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi lập, sử dụng hóa đơn trái quy định.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra thuế nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật, quy trình kiểm tra thuế; nghiêm túc trong công tác nhập dữ liệu kết quả công tác kiểm tra vào ứng dụng hỗ trợ kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và các công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường, nâng cao hiệu quả cảnh báo rủi ro, kịp thời áp dụng biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các đoàn kiểm tra bám sát việc thực hiện kết luận của từng doanh nghiệp để đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước (kể cả số kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh…) để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, Thuế tỉnh Quảng Ngãi triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đồng thời gắn trách nhiệm của công chức thuế, lãnh đạo đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý; chủ động nắm bắt tình hình kê khai của người nộp thuế; rà soát danh sách người nộp thuế có nợ thuế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, phân loại từng nhóm người nộp thuế theo địa bàn, theo từng lĩnh vực, ngành nghề, theo tuổi nợ, theo tính chất nợ, theo ngưỡng nợ; phân tích, đánh giá nguyên nhân nợ thuế đối với từng nhóm người nộp thuế để xây dựng kế hoạch đôn đốc, thu hồi nợ thuế phù hợp; đối với các trường hợp chây ỳ, kéo dài trên địa bàn, thực hiện áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, thực hiện tạm hoãn xuất cảnh và công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết thêm, cùng với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; giám sát chặt chẽ và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu thông qua việc theo dõi, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong từng khâu đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế./.