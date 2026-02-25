Thuế tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao

(TBTCO) - Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho biết, khép lại nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, hầu hết các mặt công tác thuế đều được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Lũy kế năm 2025, tổng thu ngân sách Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện đạt 36.246 tỷ đồng, đạt 138% dự toán Trung ương giao, đạt 131,8% dự toán địa phương giao. Kết thúc tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 3.627 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 3.175 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phong Sắc

Theo Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, toàn đơn vị đã thực hiện trúng, đúng, nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức vận hành đơn vị mới sau sắp xếp. Đây là thành quả rất quan trọng thể hiện tinh thần cách mạng rất cao của ngành Thuế và cả hệ thống chính trị, nhờ đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được niềm tin và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng của tất cả cán bộ, công chức và người lao động toàn đơn vị trong việc thực hiện thông suốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng quản lý thu thuế, công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là công tác thu ngân sách.

Nâng cao trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy chỉ đạo từng công chức, từng đơn vị phải thường xuyên nâng cao trách nhiệm hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh nói chung và các doanh nghiệp trọng điểm nói riêng; nắm bắt các dự án đầu tư, chương trình trọng điểm của tỉnh đã và đang triển khai để chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế nhà thầu và các khoản thuế khi dự án đi vào hoạt động.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nộp thuế thuộc diện phải cưỡng chế, nâng cao ý thức trong việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát các đoàn kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện công vụ đúng quy trình nghiệp vụ, đúng nội quy của đơn vị và đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp và các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để thực hiện cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile, đăng ký, sử dụng hóa đơn, sổ sách kế toán, kê khai thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử kịp thời.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện khảo sát hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế trong quý I/2026, tổ chức hội nghị tập huấn đối thoại, hướng dẫn tuyên truyền hộ kinh doanh để hiểu biết, nắm bắt chính sách pháp luật thuế mới và tiếp cận, sử dụng đối với ứng dụng về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, eTax Mobile...

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cao, đòi hỏi cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, theo đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gắn chặt công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế...; khắc phục tồn tại, hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.