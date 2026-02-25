Chứng khoán VPBank đặt mục tiêu lãi hơn 6.400 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong năm 2025, Chứng khoán VPBank đặt kế hoạch doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng cho năm 2026.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã Ck: VPX) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 16/3/2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2026 theo hình thức họp trực tiếp; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông tin tại thư mời họp. Các nội dung trình đại hội thảo luận, biểu quyết và thông qua sẽ thực hiện theo chương trình kèm theo thông báo mời họp.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Hội đồng quản trị thống nhất giao bà Hồ Thúy Ngà - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, xây dựng chương trình, nội dung đại hội và dự thảo nghị quyết để trình cổ đông xem xét, thông qua.

Ở một diễn biến khác, VPBankS đã ban hành nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, tăng 59% so với kết quả thực hiện năm 2025. Dù tổng chi phí dự kiến tăng 85%, lợi nhuận trước thuế vẫn được kỳ vọng đạt 6.453 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 44% so với năm trước.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 7.910 tỷ đồng, gấp hơn ba lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 4.476 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động tự doanh tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 4.456 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2024, với đóng góp từ cả danh mục cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.

Hoạt động cho vay và các khoản phải thu, chủ yếu từ cho vay ký quỹ, mang về gần 1.909 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng, trong khi môi giới chứng khoán đạt hơn 460 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2024.

Tính đến cuối quý IV/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt trên 73.000 tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước vượt 34.000 tỷ đồng, tăng 7.055 tỷ đồng chỉ trong một quý và gần gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm./.