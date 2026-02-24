Chứng khoán phái sinh phiên 24/2: VN30-Index giằng co quanh đỉnh, dòng tiền phái sinh thận trọng

(TBTCO) - VN30 đảo chiều ngoạn mục, đóng cửa trên 2.050 điểm. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn, kéo chênh lệch chuyển sang trạng thái âm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 2.046,5 điểm, tăng 0,12% so với phiên trước. Trong khi đó, VN30-Index tăng 11,05 điểm (+0,54%) lên 2.050,85 điểm.

Chênh lệch chuyển sang âm -4,35 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Các kỳ hạn xa hơn cũng đạt trạng thái chênh lệch âm tương tự, với giá hợp đồng tương lai so với chỉ số cơ sở dao động từ -3,85 đến -7,25 điểm.

Khối lượng mở (OI) của VN30F2603 đạt 33.309 hợp đồng, giảm nhẹ so với hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh tăng 27,3% so với phiên trước. Trong đó, riêng tại hợp đồng 41I1G3000, giá trị giao dịch đạt trên 163.000 hợp đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, chênh lệch đảo chiều sang âm phản ánh tâm lý thận trọng hơn khi thị trường cơ sở đang tiến gần vùng kháng cự mạnh quanh 2.050 điểm. Đây cũng là vùng giá cao nhất của VN30-Index trong năm 2025. Các chuyên gia cho rằng hợp đồng tháng gần tiếp tục xu hướng phục hồi và kiểm tra vùng kháng cự quanh 2.050 điểm trong ngắn hạn.

VN30-Index giao dịch quanh vùng đỉnh giá

Trạng thái giằng co trên thị trường cơ sở cũng diễn ra khá rõ ràng trong phiên hôm nay. VN30-Index mở cửa trong trạng thái chịu áp lực điều chỉnh, giảm gần 15 điểm ngay đầu phiên khi sắc đỏ lan rộng ở các nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Cổ phiếu "ông lớn" ngành công nghệ FPT giảm gần 2% cũng góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu hóa chất, năng lượng đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên. Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) tăng trần, trong khi PLX và GAS đồng loạt tăng xấp xỉ 3%. Đây cũng là động lực giúp chỉ số dần thu hẹp đà giảm và hồi phục về sát tham chiếu trong nửa cuối phiên sáng. Trái với sự thận trọng trên thị trường chứng khoán phái sinh, thanh khoản trên thị trường cơ sở tăng nhẹ với giá trị giao dịch đạt gần 19.100 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự chủ động tham gia thị trường. Kết phiên, tổng cộng có 16 mã tăng và 14 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu./.