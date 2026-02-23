Khối ngoại bán ròng hơn 3.390 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2026

(TBTCO) - Với gần 980 tỷ đồng bán ròng trong tuần từ 9/2 - 13/2, khối ngoại đã nâng tổng mức bán ròng trái phiếu chính phủ từ đầu năm 2026 lên hơn 3.390 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 9/2 - 13/2 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong tuần trước tết. Tỷ lệ đặt thầu tăng lên mức 92,3%, trong khi tỷ lệ trúng thầu đạt 71%, tương ứng với 11.000 tỷ đồng được huy động trên tổng số 15.500 tỷ đồng gọi thầu từ Kho bạc Nhà nước.

Toàn bộ khối lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, đạt 11.000/13.000 tỷ đồng, với mức lợi suất trúng thầu 4,07%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước đó; trong khi các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm tiếp tục không ghi nhận khối lượng trúng thầu trong tuần thứ hai liên tiếp.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 12/2, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 42.541 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 8,5% kế hoạch cả năm 2026 và đạt 38,67% kế hoạch quý I/2026.

Trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 15.500 tỷ đồng, bao gồm 13.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục suy giảm khi tổng giá trị giao dịch đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, giảm 22,1% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% theo tuần, còn giao dịch repo giảm mạnh 57%, xuống 9,8 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ trong tuần, song nếu xét trong khoảng một tháng gần đây, tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể. Đáng chú ý, tại các kỳ hạn 2 năm và 15 năm, lợi suất hiện thấp hơn so với mặt bằng của tháng trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đang duy trì xu hướng tăng, nhưng với tốc độ chậm lại rõ rệt so với giai đoạn trước, trong khi khối lượng trúng thầu trên thị trường sơ cấp tương đối ổn định và thanh khoản thị trường thứ cấp suy giảm nhẹ.

Trong thời gian tới, thanh khoản trên thị trường thứ cấp có thể sớm cải thiện, còn lợi suất trái phiếu chính phủ được kỳ vọng tiếp tục tăng với biên độ hẹp trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trái phiếu vẫn duy trì ở mức ổn định.

Ở góc độ dòng vốn, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tuần thứ ba liên tiếp với giá trị gần 980 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 3.390 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với xu hướng bán ròng gia tăng trong những tuần gần đây./.