Nhiều ngân hàng sắp chốt danh sách cổ đông, rục rịch chuẩn bị mùa đại hội

(TBTCO) - Mùa đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của các ngân hàng đang cận kề khi nhiều nhà băng như ABBank, ACB, NCB, MB, MSB… đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông ngay trong tháng 2 và 3. Các ngân hàng dự kiến trình cổ đông nhiều nội dung trọng yếu như: kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao cho giai đoạn phát triển mới.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) thông báo, ngày 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tại Hà Nội. Nội dung trình đại hội gồm: kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch 2026, báo cáo tài chính kiểm toán, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ABB.

Nhiều ngân hàng đang chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ảnh minh họa.

Trong tháng 3/2026, hàng loạt ngân hàng như ACB, NCB, PGBank, OCB, MB, MSB, Eximbank... đều dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) chốt danh sách cổ đông ngày 2/3, tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại đại hội đồng cổ đông, ACB dự kiến thông qua báo cáo hoạt động 2025 và định hướng 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành; báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu; niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cùng các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng ngày 2/3, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thời gian họp dự kiến trong tháng 4, chi tiết sẽ công bố sau.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) chốt danh sách cổ đông ngày 10/3, dự kiến họp ngày 21/4 tại Hà Nội. Nội dung xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch 2026 và các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) ấn định ngày đăng ký cuối cùng là 16/3, đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức ngày 15/4 tại TP.HCM, nội dung cụ thể chưa được công bố.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) chốt quyền ngày 18/3, dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông ngày 18/4 tại Hà Nội. Ngân hàng sẽ trình cổ đông phương án ứng cử, đề cử và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4 tại Hà Nội. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông là ngày 24/3.

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Còn Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã Ck: EIB) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4 tại Hà Nội, chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/3. Ngân hàng triển khai kế hoạch đề cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII năm 2025 - 2030. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử là 26/2. Eximbank cũng dự kiến nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 7 người, trong đó có ít nhất 2 thành viên độc lập./.