Sáng ngày 23/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,79 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.760 - 26.170. VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.760 đồng 26.170 đồng Vietinbank 25.800 đồng 26.180 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.934 đồng 31.513 đồng Vietinbank 30.263 đồng 31.623 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.69 đồng 173.03 đồng Vietinbank 164.29 đồng 173.79 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 23/2/2026, đảo chiều tăng mạnh 300 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,79 điểm.

Tuần trước, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá nhờ được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng chính sách tiền tệ ổn định hơn, dẫn đến chỉ số DXY tăng gần 1% trong tuần. Mặc dù có điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần, nhưng xu hướng chung của đồng USD vẫn là tăng mạnh.

Động lực chính hỗ trợ đồng USD đến từ các số liệu kinh tế khả quan, đặc biệt là thị trường lao động tiếp tục cho thấy sự ổn định, qua đó làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đà tăng của USD trong tuần qua cũng bộc lộ dấu hiệu suy yếu vào những phiên cuối tuần, khi thị trường bắt đầu điều chỉnh vị thế và chờ đợi các tín hiệu mới. Đồng USD trên thị trường tài chính quốc tế được dự báo sẽ vận động trong trạng thái thận trọng, với xu hướng chủ đạo là dao động trong biên độ hẹp và tiềm ẩn áp lực điều chỉnh.

Trong tuần này, xu hướng chủ đạo của đồng USD được dự báo là điều chỉnh nhẹ hoặc đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế mới. Diễn biến của USD trong tuần này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, mà còn được xem là phép thử quan trọng đối với triển vọng của đồng bạc xanh trong giai đoạn tiếp theo của năm 2026./.