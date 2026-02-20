Sáng ngày 20/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.709 đồng 31.429 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 162.07 đồng 173.57 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/2/2026, giảm 14 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.717 - 26.867 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.

Đồng USD tăng phiên thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Năm, sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì nền tảng ổn định, qua đó tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn.

Chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp của đồng USD đánh dấu đà đi lên dài nhất kể từ đầu tháng 1. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,14% xuống 1,1766 USD.

Đồng EUR giảm phiên thứ hai liên tiếp, nối dài đà suy yếu sau khi ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ 30/1 trong phiên trước đó.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,06% lên 154,92 Yên, trong khi Bảng Anh giảm 0,25% xuống 1,3457 USD./.