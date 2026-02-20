|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
25.750 đồng
|
26.160 đồng
|
Vietinbank
|
25.605 đồng
|
26.145 đồng
|
BIDV
|
25.790 đồng
|
26.170 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.919 đồng
|
31.692 đồng
|
Vietinbank
|
29.709 đồng
|
31.429 đồng
|
BIDV
|
30.300 đồng
|
31.673 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
162.74 đồng
|
174.15 đồng
|
Vietinbank
|
162.07 đồng
|
173.57 đồng
|
BIDV
|
165.96 đồng
|
174.28 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/2/2026, giảm 14 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.717 - 26.867 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.
Đồng USD tăng phiên thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Năm, sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì nền tảng ổn định, qua đó tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn.
Chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp của đồng USD đánh dấu đà đi lên dài nhất kể từ đầu tháng 1. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,14% xuống 1,1766 USD.
Đồng EUR giảm phiên thứ hai liên tiếp, nối dài đà suy yếu sau khi ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ 30/1 trong phiên trước đó.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,06% lên 154,92 Yên, trong khi Bảng Anh giảm 0,25% xuống 1,3457 USD./.