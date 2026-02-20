“Mở khóa” dòng vốn tỷ USD: Chứng khoán Việt Nam trước vận hội lớn trong năm 2026

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính Đầu tư, ông Nguyễn Tài Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, năm 2026 sẽ đánh dấu một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng. Theo đó, cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, sự cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp và quá trình hoàn thiện hạ tầng pháp lý sẽ tạo nền tảng cho một “uptrend lớn”.

* PV: Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp, ông đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường chứng khoán?

Ông Nguyễn Tài Vinh: Tôi nhìn nhận năm 2026 với một thái độ lạc quan. Thị trường đang trong một "Uptrend lớn" cộng thêm yếu tố thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell vận hành chính thức thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026. Động lực tăng trưởng chính đến từ sự cộng hưởng của việc thu hút dòng vốn ngoại khổng lồ và sự hồi phục mạnh mẽ của doanh nghiệp với dự phóng tăng trưởng EPS toàn thị trường đạt từ 18% đến 20%. Khi Việt Nam vượt qua các kỳ đánh giá kỹ thuật, định giá thị trường (P/E) dự kiến sẽ được định giá lại và phản ánh đúng sự hấp dẫn của thị trường sau khi nâng hạng và so với các nước trong khu vực.

Từ góc nhìn của một công ty chứng khoán, tôi dự báo năm 2026 sẽ là cột mốc "mở khóa" dòng vốn kỷ lục cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất trong cấu trúc dòng tiền khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vốn đang ở mức thấp kỷ lục khoảng 15% bắt đầu hồi phục mạnh mẽ. Ông Nguyễn Tài Vinh

Tuy nhiên, chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận rằng, dư địa chính sách tiền tệ trong năm 2026 sẽ không còn quá dồi dào để kích thích mạnh mẽ như giai đoạn trước, dẫn đến một nền kinh tế và thị trường theo mô hình "chữ K". Sự phân hóa sẽ diễn ra cực kỳ gay gắt: dòng tiền sẽ không còn "dễ dãi" lan tỏa đều mà tập trung chọn lọc vào những doanh nghiệp có nội lực thực sự và bám vào câu chuyện tăng trưởng đất nước. Rủi ro lớn nhất vẫn nằm ở áp lực lãi suất huy động nội địa có xu hướng tăng cục bộ và biến động tỷ giá USD/VND vốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận quy đổi của các tổ chức quốc tế. Do đó, chiến lược đầu tư năm 2026 đòi hỏi sự tinh nhạy trong việc chọn lọc nhóm ngành dẫn dắt, thay vì kỳ vọng vào một “cơn sóng” tràn lan.

* PV: Từ góc nhìn của một công ty chứng khoán, theo ông, năm 2026 sẽ chứng kiến những thay đổi đáng chú ý nào về dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn trung dài hạn?

Sự thay đổi quan trọng nhất là sự gia tăng của dòng vốn trung và dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế. Những dòng vốn này thường có "khẩu vị" ổn định hơn, tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn và quản trị doanh nghiệp minh bạch thay vì đầu cơ theo tin tức ngắn hạn. Tại các công ty chứng khoán, chúng tôi đang chuẩn bị các hệ sinh thái tài chính và sản phẩm quản lý tài sản để đón đầu nhu cầu này, đồng thời tạo điều kiện để dòng tiền nội địa phối hợp cùng dòng vốn ngoại, tạo nên một bệ đỡ thanh khoản vững chắc, giúp thị trường giảm bớt những nhịp rung lắc cực đoan do tâm lý đám đông cá nhân gây ra.

* PV: Theo ông, các công ty chứng khoán cần thay đổi mô hình 1hoạt động ra sao để thích ứng với triển vọng thị trường trong năm 2026?

Ông Nguyễn Tài Vinh: Để thích ứng với triển vọng năm 2026, bản thân các công ty chứng khoán phải thay đổi mô hình từ "môi giới thuần túy" sang "full-service" – định chế tài chính đa dịch vụ. Trọng tâm là giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tiếp cận hơn với các loại hình tài sản chứng khoán thông qua nền tảng công nghệ số và cá nhân hóa dịch vụ. Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ đặt lệnh mà còn phải là một người đồng hành quản lý tài sản (Wealth Management), giúp khách hàng phân bổ vốn một cách khoa học giữa cổ phiếu, phái sinh và các sản phẩm tích lũy khác.

Thị trường chứng khoán sẽ đón nhận sự gia tăng của dòng vốn trung và dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế. Ảnh: T.L

Về mặt nội tại việc nâng cao năng lực tài chính và quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn mới như Thông tư 102/2025/TT-BTC là điều bắt buộc. Chúng tôi tập trung vào "chất lượng vốn" thay vì chỉ chạy đua quy mô margin, nhằm tạo ra một bộ đệm an toàn cho khách hàng trước những nhịp "stress test" - kiểm tra sức chịu đựng của thị trường. Việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) để thấu hiểu nhu cầu và tối ưu trải nghiệm người dùng sẽ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp công ty chứng khoán bứt phá. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, nơi mà mọi nhà đầu tư, dù là cá nhân hay tổ chức, đều có thể tìm thấy những giải pháp đầu tư bền vững và an toàn nhất trong kỷ nguyên nâng hạng.

* PV: Nếu có thể lựa chọn một yếu tố mang tính quyết định để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, theo ông đó sẽ là yếu tố nào?

Ông Nguyễn Tài Vinh: Tôi tin vào việc thị trường chứng khoán sẽ đi cùng sự phát triển đất nước, chúng ta đang trong một kỷ nguyên vươn mình, đặc biệt sự thay đổi về công nghệ và đổi mới là rất trực quan. Nếu phải chọn một yếu tố mang tính quyết định để thị trường phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, tôi tin đó chính là "Sự hoàn thiện về hạ tầng công nghệ đi đôi với pháp lý minh bạch". Hệ thống KRX được vận hành ổn định không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn là nền móng để triển khai các sản phẩm mới, giúp nhà đầu tư có thêm phương thức phòng vệ tài khoản hiệu quả.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi kèm với một khung pháp lý vững chắc và sự thanh lọc quyết liệt. Các cải cách như rút ngắn chu kỳ thanh toán và siết chặt các chỉ tiêu an toàn tài chính (Thông tư 102) chính là "bộ lọc" để chỉ những thành viên thị trường khỏe mạnh nhất mới được trụ lại phục vụ nhà đầu tư. Khi đã hội tụ đủ sự minh bạch, công nghệ hiện đại và lớp nhà đầu tư có tri thức, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thực sự trở thành "kênh dẫn vốn" trung, dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế, phản ánh đúng khát vọng tăng trưởng của đất nước trong dài hạn.

* PV: Xin cảm ơn ông!