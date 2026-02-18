Sẵn sàng “đón gió Đông” cùng thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Song hành cùng sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tiến gần cột mốc 20 năm hình thành và phát triển với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026.

“Hậu phương” vững chắc cho thị trường

Trong dòng chảy vận động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2025, khi quy mô giao dịch cùng số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao kỷ lục và yêu cầu về an toàn hệ thống gia tăng, các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước và sau giao dịch tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo cho thị trường vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Năm 2025, VSDC đã tổ chức thực hiện tốt và giám sát các hoạt động nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán, dịch vụ quỹ, quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên trao Kỷ niệm chương cho các thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2025.

Điểm nhấn lớn nhất là việc hệ thống công nghệ thông tin KRX chính thức vận hành từ ngày 5/5/2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng thị trường. Cùng đó, VSDC phối hợp với các bên hoàn thành triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN100 từ tháng 10/2025, mở rộng công cụ phòng ngừa rủi ro cho thị trường phái sinh. Các công việc liên quan đến thành lập thị trường carbon; nghiên cứu, chuẩn bị cho sản phẩm phái sinh vàng đã có những nền tảng ban đầu để tiếp tục triển khai năm tới.

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang năm 2026, VSDC đứng trước một năm đặc biệt bận rộn với hàng loạt nhiệm vụ lớn được triển khai đồng thời. Trọng tâm đầu tiên là việc triển khai hệ thống chuyển mạch điện nghiệp vụ (MSP) kết nối công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, dự kiến hoàn tất kiểm thử và đưa vào vận hành ngay tháng 3/2026, trước kỳ rà soát của FTSE Russell.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, VSDC đã hoàn thành việc thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thí điểm việc kết nối trực tuyến giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, dự kiến kiểm thử với các thành viên vào đầu tháng 2/2026. Theo ông Sơn, hệ thống sẽ hỗ trợ các thành viên nâng cao hiệu quả trong hoạt động giao dịch, nhất là khi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài gia tăng sau nâng hạng.

Các hoạt động nghiệp vụ của VSDC đều tăng mạnh về quy mô Tính tới cuối năm 2025, tổng số dư chứng khoán đăng ký tại VSDC đạt 302 tỷ chứng khoán; số dư chứng khoán lưu ký đạt 201 tỷ chứng khoán; tổng giá trị thanh toán tiền giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch qua VSDC đạt 13,2 triệu tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2024. Số tài khoản mở mới trong năm 2025 vượt 2,68 triệu tài khoản, nâng tổng số tài khoản đầu tư chứng khoán lên hơn 11,8 triệu tài khoản.

Năm 2026 cũng là năm triển khai Đề án thành lập công ty con để thực hiện Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự kiến vận hành vào đầu năm 2027. Cùng đó, các sản phẩm, dịch vụ mới như cơ chế giao dịch trong ngày, thanh toán giao dịch chứng khoán chờ về, mô hình tài khoản tổng, sẽ được tiếp tục nghiên cứu, từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế. Ngoài ra, VSDC cũng đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng hạ tầng cho vận hành thị trường giao dịch carbon, phái sinh vàng...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là việc phối hợp với chủ đầu tư hệ thống KRX để nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán. Đồng thời, Chiến lược phát triển VSDC đến năm 2030 đang được hoàn thiện để gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển dài hạn của thị trường.

Với nền tảng được củng cố trong năm 2025, VSDC được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong gần 20 năm qua, đồng hành cùng quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.