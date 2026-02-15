(TBTCO) - Hàng loạt sở giao dịch tạm dừng giao dịch khiến chứng khoán khu vực châu Á gần như “im ắng” trong nửa đầu tuần. Giới đầu tư tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu công bố từ Mỹ, đặc biệt là biên bản cuộc họp lãi suất của Fed hồi tháng 1/2026.

Nhiều thị trường châu Á nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán

Tuần giao dịch giữa tháng 2/2026 diễn ra trong bối cảnh hàng loạt thị trường tài chính châu Á bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ dừng giao dịch trong tuần tới. Tại Trung Quốc, sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến sẽ đóng cửa giao dịch từ ngày 16/2 đến hết ngày 23/2. Đây là kỳ nghỉ dài nhất năm của thị trường Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Hồng Kông giao dịch nửa ngày thứ Hai (16/2), đóng cửa lúc 12h trưa sau đó nghỉ toàn phiên từ 17/2 đến 19/2. Sàn chứng khoán Singapore cũng giao dịch nửa ngày 16/2 và nghỉ từ 17/2 đến 18/2. Một số thị trường chứng khoán khác cũng có lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vài ngày tùy từng quốc gia.

Hàng loạt sở giao dịch tạm dừng giao dịch khiến chứng khoán khu vực châu Á gần như “im ắng” trong nửa đầu tuần. Chứng khoán Mỹ cũng sẽ đóng cửa thứ Hai tới nhân Ngày Tổng thống, một trong các ngày lễ liên bang tại quốc gia này. Tuy vậy giới đầu tư toàn cầu vẫn dặc biệt hướng sự chú ý sang Mỹ, với hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Trong đó, tâm điểm lớn nhất là biên bản cuộc họp gần đây của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành ở khoảng 3,5%-3,75% sau các lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025. Nhà đầu tư kỳ vọng biên bản họp sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong những tháng tới, đặc biệt là khả năng tiếp tục nới lỏng hay duy trì trạng thái “chờ và quan sát”.

Cùng đó, Mỹ cũng công bố ước tính GDP quý IV/2025 với mức tăng trưởng dự báo khoảng 3%, thấp hơn mức 4,4% của quý trước. Dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, tác động lên kỳ vọng lãi suất của giới đầu tư.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi sát các chỉ số PMI sơ bộ của châu Âu, số liệu lạm phát và dữ liệu lao động Anh, cũng như GDP quý IV của Nhật Bản. Khi thanh khoản châu Á suy giảm do nghỉ lễ, các biến động tại Mỹ và châu Âu có thể tác động mạnh hơn bình thường lên tâm lý giới đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kỳ vọng chứng khoán Việt sáng cửa sau cú đảo chiều tuần giáp Tết

Dù gặp nhiều rung lắc, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh ở mức cao nhất phiên trong ngày giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ. Khép lại tuần giao dịch trước kỳ nghỉ Tết, VN-Index đã có một tuần hồi phục, đảo chiều tích cực sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp. Theo chuyên gia từ Chứng khoán CSI, tuần giao dịch của thị trường trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết mang đến nhiều cảm xúc cho giới đầu tư dù cho trạng thái “chợ chiều vắng khách” rong ruổi VN-Index cho tới ngày cuối cùng. Hầu hết các mã cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu vốn hoá lớn và vốn hoá vừa đều có cơ hội tỏa sáng trong tuần này, chỉ trừ một số cái tên cá biệt như BID, GAS, PLX phải chịu áp lực điều chỉnh khi đã sở hữu riêng nhịp bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn trước.

VN-Index đóng cửa trên vùng 1.800 điểm. Thanh khoản giảm do yếu tố tâm lý trước kỳ nghỉ dài, thị trường ghi nhận sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành, đặc biệt ở bất động sản, chứng khoán và bán lẻ. Các năm trước, giao dịch cũng thường thận trọng trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày giao dịch cũng thường thận trọng trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày.

Ngoài ra, một điểm sáng khác là khối ngoại quay lại mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên HOSE. Điều này cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Xu hướng hồi phục của VN-Index đang dần được củng cố và là tín hiệu để ưu tiên mở thêm vị thế mua, nhưng hạn chế mua đuổi và kiên nhẫn chờ những nhịp rung lắc. Chuyên gia từ CSI kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thiết lập những kỷ lục mới về điểm số khi bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, dựa trên những thành tựu nổi bật đã gặt hái được trong năm 2025.