Hoàn thành xếp lương viên chức theo vị trí việc làm trước ngày 1/7/2027

(TBTCO) - Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức vừa được Chính phủ ban hành, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 13/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức.

Xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Viên chức bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện quản lý viên chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Viên chức và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Chính phủ yêu cầu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Viên chức, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp, rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý.

Trên cơ sở đó, căn cứ quy định tại Luật Viên chức (năm 2025) và Nghị định của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý./.