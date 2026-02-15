Ngày 15/2: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (15/2) tăng nhẹ khi thị trường phản ứng trước khả năng OPEC nâng sản lượng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran và biến động nguồn cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,75 USD/thùng, tăng 0,34%; giá dầu WTI ở mốc 62,89 USD/thùng, tăng 0,08%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 15/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,75 USD/thùng, tăng 0,34% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,89 USD/thùng, tăng 0,08% (tương đương tăng 0,05 USD/thùng).

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường phản ứng trước thông tin cho thấy OPEC có thể khôi phục việc tăng sản lượng từ tháng 4 nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu mùa hè, trong bối cảnh giá dầu trước đó được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran.

Về phía nguồn cung Mỹ, Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu đã giảm ba giàn, còn 409 giàn trong tuần qua.

Theo chuyên gia Kissler, các cuộc đàm phán với Iran và Nga sẽ là yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường, trong khi nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào và giá dầu có thể đang bao gồm mức “phí rủi ro” khoảng 5 - 7 USD mỗi thùng.

Ngoài ra, Mỹ đã nới lỏng trừng phạt đối với ngành năng lượng Venezuela, cho phép các công ty quốc tế mở rộng hoạt động và ký hợp đồng mới để thu hút đầu tư. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, doanh thu từ dầu do Mỹ kiểm soát tại Venezuela đã vượt 1 tỷ USD và có thể tăng thêm 5 tỷ USD trong những tháng tới./.