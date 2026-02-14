Ngày 14/2: Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng trở lại

Giá thép và quặng sắt hôm nay (14/2) đồng loạt tăng trở lại nhờ tâm lý thị trường được cải thiện do được hỗ trợ tài chính của Trung Quốc và sự tăng giá của niken. Trong nước, giá thép xây giữ ổn định, Mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm.

Giá thép và quặng sắt hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,2% (6 Nhân dân tệ) lên mức 3.058 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,33% lên 766 Nhân dân tệ/tấn (110,98 USD/tấn).

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 3 (SZZFH6) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,25% lên 100,2 USD/tấn.

Tâm lý nhà đầu tư được nâng cao sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính để thúc đẩy nhu cầu trong nước.

Công ty môi giới GF Futures của Trung Quốc cho biết, sự tăng giá gần đây của niken cũng giúp cải thiện tâm lý đối với các kim loại khác, bao gồm cả quặng sắt, hỗ trợ giá cả.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cũng biến động trái chiều. Thép thanh cốt giảm 0,03% và thép không gỉ giảm 0,27%, trong khi thép cuộn (SWRcv1) tăng 0,32% và thép cuộn cán nóng không đổi.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng nội địa hầu như không ghi nhận sự điều chỉnh mới nào từ các nhà sản xuất. Mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.