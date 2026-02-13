Tháng 1/2026: Nhập khẩu ô tô tăng nhẹ, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan chiếm 92% thị phần

(TBTCO) - Tháng 01/2026 cả nước nhập khẩu hơn 15.000 ô tô nguyên chiếc, tăng 2,3% so với tháng trước. Đáng chú ý, xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan tiếp tục áp đảo...

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 01/2026, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan đạt 15.042 chiếc, trị giá khoảng 385 triệu USD, tăng 335 chiếc so với tháng trước nhưng giảm 5,2% về kim ngạch.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại. Nguồn: CHQ

Ba thị trường chủ lực gồm Trung Quốc với 6.661 chiếc, Indonesia là 4.141 chiếc và Thái Lan là 3.015 chiếc. Tổng cộng, xe nhập từ ba quốc gia này đạt 13.817 chiếc, chiếm tới 92% tổng lượng ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng.

Xét theo chủng loại, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.275 chiếc, trị giá gần 157 triệu USD, tương đương 55% tổng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, so với tháng trước, phân khúc này giảm 17,6% về lượng, tương ứng giảm 1.771 chiếc. Xe con chủ yếu được làm thủ tục tại khu vực cảng Hải Phòng (4.041 chiếc) và TP. Hồ Chí Minh (4.011 chiếc), với nguồn gốc chính từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Cục Hải quan cũng ghi nhận, trong tháng 1/2026, xe ô tô vận tải nhập khẩu tăng mạnh 26,7% về lượng, đạt 3.669 chiếc, dù trị giá giảm 13,6%, còn khoảng 96 triệu USD. Trong đó, xe xuất xứ Trung Quốc và Thái Lan chiếm tới 86%. Hoạt động thông quan tập trung tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.

Riêng xe trên 9 chỗ ngồi, tháng 01/2026 chỉ có 5 chiếc được nhập khẩu, toàn bộ xuất xứ từ Nhật Bản qua cảng Hải Phòng.

Đáng chú ý, nhóm ô tô loại khác (xe chuyên dụng) tăng đột biến 75,1% về lượng, đạt 3.093 chiếc, trị giá xấp xỉ 132 triệu USD. Trong đó, xe có xuất xứ Trung Quốc chiếm tới 98%, chủ yếu làm thủ tục tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn.

So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 01/2026 tăng tới 110%, tương ứng tăng 7.883 chiếc. Đặc biệt, ô tô vận tải tăng tới 628%, cho thấy nhu cầu phương tiện phục vụ logistics, xây dựng và sản xuất đang phục hồi rõ nét.