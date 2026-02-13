(TBTCO) - Ngày 13/2, Cục Thuế tổ chức công bố quyết định về nhân sự Trưởng Thuế TP Hà Nội. Theo đó, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội được Bộ Tài chính, Cục Thuế tiếp tục bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao quyết định cho ông Vũ Mạnh Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại lễ công bố, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá, TP Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị lớn của cả nước và cơ quan Thuế TP Hà Nội là đơn vị có quy mô lớn, số thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 660.000 tỷ đồng, số doanh nghiệp quản lý trên 240.000, công chức hiện có trên 3.200.

Từ tháng 8/2023, ông Vũ Mạnh Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội. Đến tháng 10/2024, ông Vũ Mạnh Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) kiêm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, tại thời điểm đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đánh giá vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thuế TP Hà Nội trong hệ thống thuế cả nước và quyết định tiếp tục giao ông Vũ Mạnh Cường tạm thời giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội kể từ ngày 21/10/2024.

Qua 2 lần sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, ông Vũ Mạnh Cường với cương vị Phó Cục trưởng Cục Thuế tiếp tục được Bộ Tài chính và Cục Thuế tín nhiệm giao kiêm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội từ ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 1385/QĐ-CT.

Trên cương vị Phó Cục trưởng Cục Thuế, ông Vũ Mạnh Cường được phân công giúp Cục trưởng Cục Thuế theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác quản lý thương mại điện tử, quản lý tuân thủ pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế, công tác đấu tranh chống các hành vi buôn bán hóa đơn, trốn thuế, gian lận hoàn thuế, trực tiếp phụ trách các mặt công tác của Chi cục thuế Thương mại điện tử và Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế và phụ trách công tác thuế của 2 Thuế tỉnh, thành phố Cần Thơ và Quảng Ngãi.

Ban lãnh đạo Cục Thuế chúc mừng ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Trên cương vị lãnh đạo, ông Vũ Mạnh Cường đã luôn đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Cục Thuế, chỉ đạo, điều hành các đơn vị được phân công phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là người đứng đầu phụ trách cơ quan Thuế TP Hà Nội, ông Vũ Mạnh Cường đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành Thuế TP Hà Nội hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích, được Bộ Tài chính, Cục Thuế khen tặng; đặc biệt là các nhiệm vụ như sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Theo đó, số thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Thuế TP Hà Nội tăng 38,8% so với cùng kỳ;… trên cương vị lãnh đạo Thuế TP Hà Nội, ông Vũ Mạnh Cường đã được Thành ủy Hà Nội tín nhiệm bầu kiêm Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Thuế nói chung và Thuế TP Hà Nội nói riêng là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ của toàn ngành, trong đó Thuế TP Hà Nội có vai trò quan trọng trong hệ thống thu ngân sách của cả nước. Trên cơ sở nguyện vọng của ông Vũ Mạnh Cường muốn được tập trung vào nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành Thuế TP Hà Nội để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Thuế TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác thuế; căn cứ nguyện vọng của ông Vũ Mạnh Cường; tập thể lãnh đạo Cục Thuế và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế đã thống nhất trình báo cáo Bộ Tài chính và được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phê duyệt chủ trương, lãnh đạo Bộ Tài chính đã có quyết định để ông Vũ Mạnh Cường được thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế. Tiếp đó, Cục Thuế cũng đã có quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Cường giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội theo phê duyệt và phân cấp của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP Hà Nội tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; đoàn kết, nhất trí trong Ban lãnh đạo, công chức chủ chốt và toàn thể công chức đơn vị chỉ đạo, điều hành Thuế TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời Cục trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo và công chức tại Thuế TP Hà Nội đoàn kết, nhất trí và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí Vũ Mạnh Cường có những điều kiện tốt nhất để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và Cục Thuế trong việc tạo điều kiện để Thuế TP Hà Nội ổn định cơ cấu lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Đồng thời, ông Vũ Mạnh Cường cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt quá trình làm lãnh đạo Cục Thuế để lãnh đạo cơ quan thuế Thủ đô phát triển mạnh mẽ xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Thành ủy, UBND TP Hà Nội./.