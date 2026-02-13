Cục Thuế chỉ đạo tăng cường quản lý cán bộ, chặn hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có công văn gửi Thủ trưởng các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Trưởng Thuế các Thuế tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Cục Thuế chỉ đạo tăng cường quản lý cán bộ, công chức trong thực thi công vụ không tiếp tay cho hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Ảnh: TN

Công văn của Cục Thuế cho biết, trong thời gian vừa qua tại một số địa phương như: Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên,… đã xuất hiện tình trạng một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh để có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế. Trong đó, một số vụ việc có sự tham gia tiếp tay của công chức thuế.

Đây là sự việc đau xót đáng lên án vì hành vi này đã gây tổn hại đến danh dự và uy tín của toàn ngành Thuế, của đồng chí, đồng nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành đang có những nỗ lực vượt bậc để vượt khó với biết bao sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế nhằm làm cho ngành Thuế ngày càng lớn mạnh, minh bạch, chuyên nghiệp để đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Cục Thuế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Thuế tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác quản lý thuế và đặc biệt tuyệt đối không được tiếp tay hoặc tham gia thành lập các công ty “ma” để thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế, hoàn thuế bất hợp pháp.

Đối với Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bộ phận trực thuộc được giao nhiệm vụ quản lý thuế và giao tiếp trực tiếp với các doanh nghiệp và người nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh ngay các hành vi sai phạm trái pháp luật và quy định của ngành Thuế. Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát nội bộ và cập nhật công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để tiếp nhận phản ánh về tiêu cực.

Cục Thuế đề nghị các Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế cần nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để tăng cường công tác đấu tranh với những hành vi sai phạm của cán bộ, công chức thuế không để “con sâu làm rầu nồi canh”.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền để xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách bộ phận có cán bộ, công chức cố tình vi phạm./.