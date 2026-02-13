Quảng Ninh: Tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa công nhân mỏ về quê đón tết

(TBTCO) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa đón công nhân và gia đình tại Quảng Ninh về quê đón Tết, mang lại niềm vui và sự an tâm cho người lao động, đặc biệt là những công nhân ở vùng sâu, vùng xa.

Với phương châm "Tất cả thợ mỏ đều có Tết đầm ấm", TKV đã dành một nguồn lực khổng lồ để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gần 94.000 công nhân trong suốt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Để đảm bảo Tết Nguyên đán năm nay thật sự ấm cúng và đầy đủ cho các thợ mỏ, TKV đã triển khai một kế hoạch chăm lo Tết đầy đủ và chi tiết, với tổng kinh phí lên tới 2.452 tỷ đồng. Theo thống kê từ Công đoàn TKV, mức thưởng Tết bình quân của công nhân toàn Tập đoàn đạt khoảng 10 triệu đồng/người, trong đó những công nhân có thành tích xuất sắc có thể nhận mức thưởng và quà Tết lên đến hàng chục triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng Tết, TKV còn thực hiện một số biện pháp đặc biệt để động viên tinh thần thợ mỏ. Cụ thể, 45 đơn vị trong Tập đoàn đã bổ sung tiền lương năm 2025 (lương tháng 13) cho hơn 78.000 công nhân với tổng số tiền lên tới 955 tỷ đồng. Ngoài ra, 24 đơn vị cũng thưởng Tết cho gần 42.000 công nhân với tổng trị giá 125 tỷ đồng. Tổng cộng, các đơn vị trong TKV đã dành hơn 89 tỷ đồng cho các hoạt động mừng tuổi, khai xuân, nhằm mang đến niềm vui cho gần 84.000 người lao động.

Những chuyến xe miễn phí đưa, đón hàng ngàn người lao động cùng người thân về quê đón Tết đã trở thành một nét đẹp của ngành Than tại Quảng Ninh. Ảnh T.D

Trong không khí xuân ấm áp, TKV cũng triển khai chương trình "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hàng chục gia đình công nhân, giúp họ thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp. Hơn 1.200 công nhân đã nhận được các món quà Tết giá trị, bao gồm nhu yếu phẩm và các vật phẩm thiết yếu khác.

Đối với những công nhân có quê ở các tỉnh xa như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình hay các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, việc đi lại trong dịp Tết luôn là một nỗi lo lớn về giá vé và sự an toàn. Để giải quyết vấn đề này, TKV đã tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí, đưa công nhân và người thân về quê ăn Tết. Tính đến nay, TKV đã tổ chức 314 chuyến xe chất lượng cao, giúp đưa đón gần 12.000 công nhân về quê với tổng kinh phí lên tới 5,6 tỷ đồng. Đồng thời, TKV còn hỗ trợ hơn 20.000 vé xe cho những công nhân ở vùng sâu, vùng xa không thể đi xe do hạn chế về số lượng người.

Lãnh đạo công ty Than Hòn Gai mừng tuổi, chúc Tết người lao động và người thân trước khi xe xuất phát. Ảnh T.D

Anh Nguyễn Bá Hải - Công nhân Phân xưởng số 5 Giáp Khẩu, Công ty Than Hòn Gai chia sẻ: "Với những chuyến xe Tết này, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và vui mừng. Tết năm nay trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi được trở về quê cùng gia đình mà không phải lo lắng về giá vé hay an toàn giao thông."

Bên cạnh những công nhân về quê, cũng có một bộ phận không nhỏ lao động quyết định ở lại trực sản xuất hoặc không thể về quê do điều kiện xa xôi. Để tạo không khí Tết cho những công nhân này, các đơn vị đã tổ chức các bữa tiệc tất niên ấm cúng tại các khu chung cư thợ mỏ và các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ xuyên suốt những ngày Tết.

Ông Vũ Đại Chung - Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai, cho biết: " Chúng tôi luôn quan tâm đến nhu cầu của người lao động, đặc biệt là những gia đình công nhân sống ở vùng sâu, vùng xa."

Một trong những hình ảnh đẹp và xúc động nhất mỗi dịp Tết đến Xuân về tại vùng mỏ chính là đoàn xe "Xuân nghĩa tình". Ảnh T.D

Chăm lo Tết cho người lao động không chỉ là nghĩa vụ xã hội mà còn là động lực mạnh mẽ giúp TKV đạt được những mục tiêu sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới. Sự hài lòng và tin tưởng của người lao động chính là sức mạnh giúp ngành than tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.