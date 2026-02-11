(TBTCO) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác tập huấn, bồi dưỡng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Bộ Tài chính triển khai kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Bộ Tài chính vừa có Công văn 1581/BTC-KHTC ngày 6/2/2026 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ Tài chính, phúc đáp công văn số 39/VPĐP-NV ngày 16/1/2026 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc báo cáo kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo về nội dung này, theo phụ lục đính kèm.

Công văn nêu rõ, về kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính đã xây dựng tài liệu tập huấn như: Sổ tay hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, với nội dung hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Hướng dẫn sử dụng trang web điều hành tác nghiệp Phần mềm thu thập, tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã 2023 với nội dung hướng dẫn sử dụng các chức năng, thao tác trên trang web điều hành tác nghiệp...

Bộ Tài chính triển khai kịp thời các lớp tập huấn, bồi dưỡng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh minh họa

Về công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nông thôn mới các cấp, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và người dân để nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế và xây dựngnông thôn mới, Bộ đã xây dựng 3 nội dung…

Đánh giá chung kết quả thực hiện công tác tập huấn nông thôn mới, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác tập huấn, bồi dưỡng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các cơ chế, chính sách mới; hướng dẫn ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại, quản trị thành viên và liên kết sản xuất; đồng thời hướng dẫn các địa phương về quy trình chuyên môn, nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin theo chương trình đã được phê duyệt.

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ tham gia được trang bị, cập nhật kiến thức nghiệp vụ; từng bước nâng cao kỹ năng xử lý, so sánh, phân tích dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành Chương trình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ hỗ trợ trong quá trình tập huấn đã góp phần nâng cao tính kịp thời, chính xác và thống nhất của thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh triển khai Chương trình trên phạm vi rộng. Các địa phương tham dự đầy đủ, nghiêm túc và tích cực trao đổi, thảo luận đối với các nội dung được phổ biến, hướng dẫn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tập huấn, bồi dưỡng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Kinh phí bố trí cho hoạt động tập huấn còn hạn chế, dẫn đến việc tổ chức phải kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả truyền đạt kiến thức, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thao tác, sử dụng phần mềm ứng dụng. Một số nội dung tập huấn mang tính chuyên sâu, trong khi trình độ, khả năng tiếp cận của học viên chưa đồng đều, dẫn đến chất lượng tiếp thu và hiệu quả tập huấn chưa thực sự đồng đều giữa các đối tượng tham gia.

Đề xuất nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn giai đoạn 2026 - 2030, tại Công văn số 12979/BTC-KHTC ngày 22/8/2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc xây dựng dự toán thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026, giai đoạn 2026 - 2028; Bộ Tài chính không đề xuất bố trí dự toán đối với các nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn về nông thôn mới.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2026, các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện, giải ngân hết số kinh phí kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết trong năm 2025, được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội./.