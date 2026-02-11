Nam A Bank – Nhà đầu tư chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 11/2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC – HCMC) chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng tài chính của khu vực. Tại sự kiện, Nam A Bank (mã Ck: NAB) chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của VIFC – HCMC.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, địa phương. Đồng thời, quy tụ đông đảo đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội nhập sâu với các chuẩn mực quốc tế, trong đó dòng vốn xanh và tài chính bền vững được xác định là trụ cột phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC - HCMC trao Chứng nhận Thành viên chiến lược cho đại diện Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank.

Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc lựa chọn những ngân hàng có năng lực quản trị, nền tảng công nghệ và kinh nghiệm triển khai tài chính xanh đóng vai trò then chốt, giúp kết nối thị trường trong nước với các dòng vốn toàn cầu.

Việc Nam A Bank gia nhập trung tâm không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Ngân hàng mà Nam A Bank sẽ là một “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái tài chính hiện đại tại VIFC - HCMC, nơi dòng vốn xanh được ưu tiên thúc đẩy lưu thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Khải Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank khẳng định: “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng thành phố để hiện thực hóa khát vọng đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến tài chính của khu vực và toàn cầu. Sự hình thành của VIFC - HCMC không chỉ thể hiện tầm nhìn của thành phố, mà còn là bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu, dựa trên một mô hình hiện đại, cạnh tranh, hội nhập và có khả năng tạo ra đột phá”.

Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại sự kiện.

Việc trở thành mảnh ghép chiến lược tại VIFC - HCMC là kết quả tất yếu của quá trình kiên định theo đuổi hai trụ cột "Số hóa và Xanh hóa" mà Nam A Bank đã bền bỉ xây dựng nhiều năm qua.

Đây không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là cam kết lâu dài nhằm bảo đảm dòng vốn được huy động và phân bổ theo hướng bền vững, đồng thời xây dựng hạ tầng số minh bạch, hiệu quả để mở rộng các giải pháp tài chính trên quy mô lớn.

Với vị thế tiên phong khi là một trong những ngân hàng Việt Nam đầu tiên thiết lập khung quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS), Nam A Bank sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong việc vận hành các dòng vốn bền vững cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực trọng yếu mà VIFC - HCMC đang ưu tiên để thu hút các định chế tài chính quốc tế.

Không dừng lại ở đó, thông qua mạng lưới đối tác sâu rộng với GCPF hay BlueOrchard, ResponsAbility, Symbiotics…, ngân hàng đóng vai trò là "cầu nối" đưa các chuẩn mực tài chính thế giới vào thị trường nội địa, tạo đòn bẩy để VIFC - HCMC nhanh chóng hội nhập với các thị trường vốn xanh toàn cầu.

Sức mạnh của Nam A Bank còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái số vượt trội và kết quả kinh doanh ấn tượng. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng đã chính thức ghi tên mình vào Top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng với mức tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%. Nền tảng tài chính vững chắc cùng công nghệ hiện đại cho phép Nam A Bank cung ứng các dịch vụ tài chính phức hợp một cách nhanh chóng và minh bạch.

Những đối tác có vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, phát triển hệ sinh thái và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho trung tâm nhận Chứng nhận thành viên chiến lược.

Để hiện thực hóa các cam kết tại VIFC - HCMC, Nam A Bank đã đề xuất sáng kiến thành lập Cộng đồng Tài chính Xanh – nơi hội tụ các định chế tài chính và doanh nghiệp cùng chung lý tưởng phát triển bền vững để chia sẻ nguồn lực và cộng hưởng sức mạnh cho VIFC - HCMC.

Cụ thể, Nam A Bank đã thiết lập một tam giác chiến lược: “chuẩn mực – hạ tầng – vốn” thông qua các thỏa thuận hợp tác mà trong chiều cùng ngày (11/02/2025) Nam A Bank sẽ tổ chức ký kết với các đối tác như: Tiếp nhận gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ Chuỗi cung ứng xanh (G-SCF), bảo đảm kiến trúc được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế ngay từ đầu; phát triển nền tảng số E-platform cho G-SCF, số hóa toàn trình giao dịch, tích hợp dữ liệu ESG và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả; xây dựng khung trái phiếu xanh nhằm mở rộng kênh huy động vốn bền vững, tăng cường năng lực thị trường.

Bên cạnh các đối tác trong “tam giác chiến lược” như Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI), FiinGroup Vietnam…, Nam A Bank đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước nhằm kiến tạo Cộng đồng Tài chính Xanh, thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển hạ tầng và đồng hành cùng VIFC - HCMC trong giai đoạn phát triển mới./.