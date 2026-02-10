VPBank Private Lounge Hà Nội - trải nghiệm dịch vụ tài chính đẳng cấp cùng phong cách sống tinh tế

(TBTCO) - Không chỉ mang đến dịch vụ tài chính đẳng cấp, VPBank Private còn kiến tạo những trải nghiệm độc quyền giữa lòng phố thị như thưởng ngoạn trà tinh tuyển, chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh nghệ thuật chọn lọc và tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong không gian sang trọng. Mỗi điểm chạm được chăm chút tỉ mỉ, mở ra hành trình dịch vụ trọn vẹn xứng tầm với phong cách sống tinh tế của những khách hàng danh giá.

Tháng 10/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi VPBank Private chính thức ra mắt và giới thiệu VPBank Private Lounge lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Chỉ sau hơn 2 tháng, Private Lounge tại Hà Nội tiếp tục được khai trương, tạo nên mạng lưới trải nghiệm sang trọng, đồng nhất, phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu cao nhất về sự riêng tư và phong cách sống thượng lưu.

Private Lounge - không gian giao dịch - tư vấn đẳng cấp và sang trọng, khác biệt

Trải nghiệm riêng biệt tại VPBank Private Lounge

Một trong những điểm nhấn quan trọng của VPBank Private chính là không gian giao dịch - tư vấn đẳng cấp và sang trọng, khác biệt. Private Lounge tại Hà Nội được thiết kế như một "art gallery" (phòng trưng bày nghệ thuật) thu nhỏ, tạo ấn tượng mạnh với sự kết hợp ánh sáng và màu sắc đậm tính nghệ thuật, mang đến cảm giác thoải mái, tận hưởng cho những khách hàng Private.

Ba phòng tư vấn chính được lấy cảm hứng từ nước, gợi nhắc sự kết nối hài hòa và trải nghiệm liền mạch cho mỗi khách hàng. Không gian mở, kết nối nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho những cuộc trò chuyện kế hoạch tài chính cá nhân mang tính chiến lược. Đây không chỉ là nơi để thực hiện các giao dịch tài chính, mà còn là điểm hẹn kết nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật và lối sống thời thượng của giới danh gia.

Không gian nghệ thuật tại Private Lounge được lấy cảm hứng từ mưa với tác phẩm đèn nghệ thuật được đặt ở trung tâm, mô phỏng dòng nước chảy từ trên xuống, tượng trưng cho năng lượng mới, sự sinh sôi và giao thoa bất tận của tự nhiên.

VPBank Private cũng liên tục làm mới trải nghiệm cho không gian nghệ thuật bằng các bộ sưu tập tranh được tuyển chọn theo mùa. Các tác phẩm tranh trưng bày tại đây có thể ví như một cuộc đối thoại đồng điệu của VPBank Private với khách hàng trân quý.

Nếu như tại TP. Hồ Chí Minh, Private Lounge gây ấn tượng đặc biệt với bộ sưu tập của họa sĩ Hom Nguyễn - nghệ sĩ gốc Việt nổi tiếng tại Pháp, với phong cách hội họa chân dung mạnh mẽ và cảm xúc; thì tại Hà Nội, Private Lounge ghi dấu ấn với bộ sưu tập Private Moments - Khoảng lặng riêng; như một điểm dừng tinh thần, nơi nghệ thuật đồng hành cùng nhịp sống riêng tư của không gian VPBank Private Lounge. Triển lãm quy tụ bảy tác phẩm đại diện hội họa hiện đại Việt Nam, như những khoảnh khắc tĩnh để cảm nhận, suy ngẫm và kết nối với chiều sâu nội tâm.

Private Lounge tại Hà Nội được thiết kế như một "art gallery" thu nhỏ

Mạch triển lãm của bộ sưu tập tranh Đông Dương được dẫn dắt qua 3 tên tuổi tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại: Lê Phổ mở ra không gian trữ tình, nơi hoa và người hòa quyện như những biểu đạt của ký ức và đời sống nội tâm; Vũ Cao Đàm đưa người xem vào thế giới suy tưởng, nơi hình tượng con người, thi ca, văn học và tình mẫu tử trở thành phương tiện cho chiêm nghiệm tinh thần; Lương Xuân Nhị với hoa tĩnh vật, khép lại hành trình bằng nhịp điệu chậm rãi, cân bằng, thể hiện tinh thần phương Đông qua chất liệu sơn dầu phương Tây.

Bên cạnh bộ sưu tập Khoảng lặng riêng, Private Lounge còn có không gian trưng bày trà Hà Giang, gợi tinh thần gìn giữ, tôn vinh giá trị Việt. Với giới tinh hoa, khoảnh khắc thưởng trà trong Private Lounge chính là một điểm dừng, giúp họ tái tạo năng lượng trước khi bước vào các quyết định tài chính quan trọng.

Việc đưa nghệ thuật vào Private Lounge không chỉ làm đẹp không gian, mà còn thể hiện quan điểm của VPBank Private: tài chính không đứng một mình, mà song hành cùng với phong cách sống, giá trị thẩm mỹ và chiều sâu tri thức của khách hàng tinh hoa. Đây cũng là điểm khác biệt giúp VPBank Private tạo nên bản sắc riêng, dịch vụ tài chính đẳng cấp gắn liền với không gian sống tinh tế, giúp khách hàng không chỉ giao dịch mà còn thưởng thức.

Dịch vụ cá nhân hóa theo phong cách sống và mục tiêu tài sản

Nếu Private Lounge là “trải nghiệm cảm xúc” thì Private Banking là “trải nghiệm phong cách sống”, nơi VPBank khẳng định đẳng cấp bằng khả năng thấu hiểu khách hàng và đồng hành dài hạn với 3 giá trị cốt lõi: giải pháp chuyên biệt, giao dịch hiệu quả và đặc quyền tinh hoa.

Đội ngũ chuyên gia tại VPBank Private không chỉ được đào tạo bài bản về nghiệp vụ ngân hàng, họ được trang bị kiến thức chuyên sâu về đầu tư, quản trị tài sản, bảo toàn và tăng trưởng giá trị tài chính cho khách hàng. Có thể dễ dàng tìm thấy ở họ những phong thái được chuẩn hóa như tinh tế trong giao tiếp, kỷ luật và chuyên nghiệp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và bảo mật tuyệt đối. Bởi VPBank hiểu, trong thế giới của giới tinh hoa, sự tin cậy và đồng hành dài hạn là thước đo quan trọng của từng khách hàng với dịch vụ ngân hàng.

Các giải pháp tài chính ở VPBank Private không đại trà. Mỗi khách hàng sẽ có một bản thiết kế tài chính được may đo riêng dựa trên khẩu vị rủi ro, danh mục tài sản hiện tại, mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, sở thích… Từ đó đưa ra những sản phẩm riêng biệt trong đầu tư, quản lý dòng tiền, bảo toàn giá trị, kế thừa nhằm đảm bảo sự đồng bộ, chiến lược và phù hợp với từng cá nhân.

Dựa trên triết lý này, từ tháng 10/2025, VPBank đã chính thức giới thiệu bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite - biểu tượng của phong cách sống thượng lưu và những chuẩn mực khác biệt dành riêng cho giới tinh hoa, nơi mỗi đặc quyền đều được thiết kế xoay quanh phong cách sống, nhu cầu và vị thế riêng biệt của từng khách hàng. Không chỉ là phương tiện thanh toán, bộ đôi thẻ Visa Infinite chính là “tấm thẻ visa quyền lực” mở lối cho khách hàng bước vào thế giới đặc quyền đẳng cấp trong nhiều lĩnh vực: du lịch - sức khỏe - giáo dục - golf… trên toàn cầu.

Có thể nói, việc ra mắt VPBank Private trong năm 2025 không chỉ đánh dấu nỗ lực của VPBank trong việc mở rộng về quy mô mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của VPBank trong việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ tài chính, phong cách sống hoàn chỉnh cho giới tinh hoa Việt Nam./.