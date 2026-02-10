Nhiều trụ đỡ cùng hội tụ giúp thị trường chứng khoán giữ nhịp trong tháng 2

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng, môi trường tỷ giá ổn định và định hướng chính sách hỗ trợ tăng trưởng đang tạo nền cho thị trường chứng khoán trong tháng 2, song diễn biến vẫn mang tính thận trọng khi dòng tiền, thanh khoản và các rủi ro vĩ mô toàn cầu tiếp tục đan xen.

Nền tảng vĩ mô nâng đỡ thị trường

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 2/2026 được hỗ trợ bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố mang tính nền tảng, bao gồm định hướng chính sách vĩ mô theo hướng thúc đẩy tăng trưởng, môi trường tỷ giá ổn định, động lực ngắn hạn từ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Sự đồng thuận của các yếu tố này giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng tìm kiếm các cơ hội đầu tư trung và dài hạn, thay vì các nhịp biến động mang tính ngắn hạn.

Kỳ vọng nâng hạng tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn. Thị trường đang hướng sự chú ý tới kỳ đánh giá tháng 3/2026 của FTSE Russell. Theo đó, triển vọng nâng hạng được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút dòng vốn ngoại trung và dài hạn, qua đó cải thiện thanh khoản và góp phần nâng đỡ mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán.

Song song với đó, diễn biến tỷ giá ổn định cũng đóng vai trò hỗ trợ đáng kể đối với tâm lý nhà đầu tư. Trong tháng 2, chỉ số DXY duy trì ở vùng thấp, cùng với kỳ vọng nguồn cung ngoại tệ từ kiều hối tiếp tục tăng, đã góp phần làm giảm áp lực lên tỷ giá VND/USD. Môi trường tỷ giá ổn định giúp hạn chế rủi ro nhập khẩu lạm phát, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chi phí vốn tốt hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và diễn biến của thị trường chứng khoán.

Định hướng chính sách vĩ mô tiếp tục đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường. Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2026 về phát triển kinh tế - xã hội xác định trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược và thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ. Định hướng điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng này góp phần củng cố nền tảng vĩ mô ổn định, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước được các chuyên gia từ TPS đánh giá là động lực dẫn dắt đáng chú ý. Các doanh nghiệp thuộc khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ việc triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, cùng với tiến trình tái cơ cấu, thoái vốn và kế hoạch phát hành mới. Những yếu tố này có thể góp phần cải thiện quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút dòng tiền đầu tư, trong bối cảnh thị trường ưu tiên các câu chuyện tăng trưởng có nền tảng rõ ràng.

Nhiều lực cản đan xen

Bên cạnh các yếu tố hỗ trợ, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều lực cản. Rủi ro từ môi trường toàn cầu, định hướng kiểm soát tín dụng, mức độ sử dụng đòn bẩy cao và áp lực lãi suất có thể khiến thị trường vận động thận trọng hơn và gia tăng biến động trong ngắn hạn, đòi hỏi nhà đầu tư chú trọng hơn tới quản trị rủi ro.

Các chuyên gia từ TPS nhận định, rủi ro địa chính trị toàn cầu gia tăng từ đầu năm 2026 cũng có thể ảnh hưởng tới dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng chiếm ưu thế trên thị trường tài chính quốc tế, dòng vốn có xu hướng ưu tiên các tài sản an toàn, qua đó làm chậm quá trình giải ngân vào các thị trường mới nổi và cận biên, trong đó có Việt Nam.

Xu hướng nhích lên của lãi suất cho vay trong thời gian gần đây là một yếu tố cần lưu ý. Mặt bằng lãi suất tăng nhẹ phản ánh áp lực chi phí vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tác động trực tiếp tới chi phí tài chính của doanh nghiệp và gián tiếp ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Khi các kênh đầu tư an toàn trở nên hấp dẫn hơn tương đối, mức độ hưng phấn trên thị trường chứng khoán có thể bị kìm hãm trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, định hướng kiểm soát tín dụng năm 2026 tiếp tục tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững, với định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Trong bối cảnh này, việc phân bổ tín dụng được dự báo sẽ thận trọng hơn, đặc biệt đối với các lĩnh vực từng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao, khiến một số nhóm ngành phụ thuộc lớn vào vốn vay như bất động sản, xây dựng và doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Yếu tố mùa vụ trong giai đoạn cận và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng được đánh giá là lực cản ngắn hạn đối với dòng tiền. Hoạt động cơ cấu danh mục, nhu cầu thanh khoản cá nhân gia tăng, cùng với việc giao dịch của khối tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài chậm lại do trùng kỳ nghỉ tại nhiều thị trường châu Á, có thể khiến thanh khoản thị trường suy giảm và mức độ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu gia tăng.

Về kịch bản thị trường, theo các chuyên gia, VN-Index đã xác nhận thoát khỏi cạnh trên của mẫu hình tam giác, hoàn tất pha tích lũy kéo dài trước đó. Sau nhịp bứt phá, việc chỉ số quay lại kiểm định vùng 1.780 - 1.800 điểm được xem là nhịp retest kỹ thuật cần thiết nhằm củng cố độ tin cậy của điểm breakout. Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể quay lại xu hướng tăng chủ đạo và hướng tới vùng mục tiêu quanh 1.990 điểm.

Ở kịch bản thận trọng, VN-Index dù có thể hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.780 - 1.800 điểm, nhưng nhiều khả năng sẽ gặp kháng cự mạnh tại khu vực 1.880 điểm, khiến thị trường khó hình thành nhịp bứt phá rõ ràng và có thể quay lại trạng thái giằng co. Trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu vùng hỗ trợ 1.780 - 1.800 điểm bị xuyên thủng, VN-Index có khả năng lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.670 điểm, nơi có thể kích hoạt lực cầu bắt đáy và giúp thị trường tạm thời ổn định trở lại./.