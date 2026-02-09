Giao dịch repo tiếp tục tăng mạnh trong tuần đầu tháng 2

(TBTCO) - Tuần đầu tháng 2, giao dịch repo trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 74,2% so với tuần trước.

Theo báo cáo tuần từ ngày 2/2 - 6/2 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến thận trọng trở lại trên kênh phát hành sơ cấp. Tại phiên đấu thầu ngày 5/2, Kho bạc Nhà nước chào thầu tổng cộng 14.500 tỷ đồng, song giá trị đăng ký mua chỉ đạt 10.195 tỷ đồng, trong khi khối lượng trúng thầu ở mức 5.495 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, tương ứng 5.495/12.000 tỷ đồng chào bán, với lợi suất trúng thầu 4,05%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước. Các kỳ hạn còn lại gồm 5 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu, phản ánh xu hướng lựa chọn kỳ hạn mang tính chọn lọc của nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong tuần và khẩu vị đối với các kỳ hạn dài chưa có dấu hiệu cải thiện.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 6/2, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 31.541 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 6,3% kế hoạch phát hành cả năm và đạt khoảng 28,67% kế hoạch quý I/2026. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 15.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn với 13.000 tỷ đồng, các kỳ hạn 5 năm và 15 năm mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm ở mức 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 77.300 tỷ đồng, giảm 11,8% so với tuần liền kề. Trong đó, giao dịch outright giảm mạnh xuống còn 54.400 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 26,9% theo tuần, trong khi giao dịch repo tăng lên 22.900 tỷ đồng, tăng 74,2%. Diễn biến này cho thấy trong bối cảnh lợi suất nhìn chung đi ngang, nhiều nhà đầu tư ưu tiên các giao dịch repo nhằm quản trị thanh khoản ngắn hạn và tối ưu hóa nguồn vốn, thay vì gia tăng nắm giữ thông qua giao dịch outright.

Đáng lưu ý, nhà đầu tư nước ngoài đã gia tăng mức bán ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ, với giá trị bán ròng trong tuần đạt khoảng 455,4 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức bán ròng 184,6 tỷ đồng của tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Mặc dù quy mô dòng vốn này chưa đủ lớn để tạo ra sự thay đổi rõ rệt về xu hướng lợi suất, việc bán ròng gia tăng trong những tuần gần đây phần nào khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp có dấu hiệu trầm lắng trở lại trong những tuần gần đây, trong khi thị trường thứ cấp duy trì mức độ giao dịch ổn định hơn nhờ hoạt động repo gia tăng. Tuy vậy, cả lợi suất trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đều cho thấy đà tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước.

Trong thời gian tới, lợi suất trái phiếu chính phủ được nhận định có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng chậm trong biên độ hẹp, trong bối cảnh kỳ vọng tỷ giá đi ngang và nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ vẫn ở mức ổn định./.