Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện rõ nét ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Tháng 1/2026, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận sự cải thiện rõ nét về thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân tăng hơn 31% so với tháng 12/2025.

Trong tháng 1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, qua đó huy động được tổng cộng 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành của quý I/2026 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành cả năm.

Trong cơ cấu phát hành, các trái phiếu trúng thầu tập trung tại 3 kỳ hạn chính gồm 5 năm, 10 năm và 15 năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 10 năm tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm tới 95% tổng khối lượng phát hành trong tháng, tương đương 24.696 tỷ đồng.

Thống kê lợi suất và kỳ hạn trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Cùng với đó, mặt bằng lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trong tháng 1/2026 tiếp tục xu hướng tăng ở tất cả các kỳ hạn. So với phiên trúng thầu đầu tháng, tại phiên trúng thầu cuối cùng của tháng, lãi suất các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt tăng thêm 10 điểm cơ bản, 4 điểm cơ bản và 2 điểm cơ bản. Cụ thể, lãi suất trúng thầu ghi nhận ở mức 3,3%/năm đối với kỳ hạn 5 năm, 4,04%/năm với kỳ hạn 10 năm và 4,12%/năm đối với kỳ hạn 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tiếp tục được mở rộng. Tại thời điểm ngày 30/01/2026, giá trị niêm yết đạt 2.573.277 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt khi giá trị giao dịch bình quân đạt 17.027 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 31,41% so với tháng 12/2025. Trong tổng giá trị giao dịch, giao dịch outright chiếm tỷ trọng chủ yếu với 80,09%, trong khi giao dịch repos chiếm 19,91%.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường thứ cấp chiếm khoảng 4,15% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tháng. Tuy nhiên, khối này ghi nhận trạng thái bán ròng với giá trị 2.063 tỷ đồng.