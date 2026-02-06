Chứng khoán ngày 6/2: Áp lực bán áp đảo, VN-Index mất hơn 27 điểm trong phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/2) khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng. VN-Index giảm hơn 27 điểm, lùi sâu về mốc 1.755 điểm trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm, nhóm ngân hàng và bất động sản chịu sức ép lớn.

VN-Index giảm gần 22 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, kéo VN-Index giảm hơn 27 điểm và đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản tăng cao trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá bi quan, rủi ro điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn chưa thể loại trừ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -27,07 điểm, về mức 1.755,49 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 6/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 6/2 có: GAS (+2,68), BSR (+0,61), VIC (+0,69), MBB (+1,11), DCM (+0,52)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-2,72), VCB (-4,82), MWG (-2), SSI (-3,55), CTG (-3,11)

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 55 mã tăng giá, 33 mã giữ giá tham chiếu và có 292 mã giảm giá.

Độ mở ngành nghiêng về sắc đỏ khi đa số các nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thép, xây dựng và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -25,67 điểm, về mức 1.943,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 24 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 4 mã tăng giá.

Thị trường duy trì đà cải thiện về thanh khoản. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.133 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 35.189 tỷ đồng, cao hơn 34,6% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -6,76 điểm, về mức 256,28 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -3,08 điểm, về mức 125,51 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 835 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 920 tỷ đồng. Ở chiều mua, cổ phiếu MBB dẫn đầu với mức mua ròng khoảng 442 tỷ đồng, theo sau là HPG (200 tỷ) và STB (154 tỷ). Hai mã BSR (136 tỷ) và VNM (125 tỷ) cũng nằm trong nhóm được khối ngoại gom ròng mạnh. Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 610 tỷ đồng, kế đến là VIC (xấp xỉ 314 tỷ) và HDB (khoảng 195 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là ACB (gần 181 tỷ) và FPT (xấp xỉ 137 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 85 tỷ đồng.

Nhà đầu tư cần ưu tiên việc quản trị

Trải qua phiên sáng ủ rũ trước áp lực bán mạnh mẽ, diễn biến giao dịch trong phiên chiều vẫn là sự chủ động của phe bán và VN-Index đành lỡ hẹn với sắc xanh khi tâm lý thận trọng được đẩy lên cao trong những ngày giao dịch cận Tết. Rất nhiều mã cổ phiếu đóng cửa ở ngưỡng giá đỏ trong ngày hôm nay và nhóm ngân hàng đóng góp nhiều cái tên nhất trong bảng xếp hạng các mã tác động giảm tới thị trường chung.

Dẫn đầu là nhịp rơi của VCB (-4,53%), theo sau là CTG (-3,11%). Bên cạnh đó, nhóm ngành chịu thiệt hại lớn nhất trong phiên hôm nay phải kể tới bất động sản khu công nghiệp với trạng thái giảm kịch biên độ tới từ PHR và VGC. Ở chiều ngược lại, số ít mã giữ được sắc xanh cho tới cuối phiên, nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành dầu khí (GAS), cảng biển (VSC), ngân hàng (MBB) và GEL có ngày chào sàn tương đối thuận lợi khi kết phiên trong trạng thái tăng kịch trần ( 20%).

VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Ảnh: T.L

Nhóm cổ phiếu VN30 đã không thể hỗ trợ được thị trường phiên hôm nay khi độ rộng cũng rất tệ. Ngoài 13 cổ phiếu của rổ này giảm quá 2%, còn có 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Phía tăng chỉ có GAS tăng 2,68%, LPB tăng 2,2%, MBB tăng 1,11% và VIC tăng 0,69%. Sức ép từ phía bán càng về cuối phiên càng mạnh hơn. Nhiều trụ cũng trượt rất sâu như VCB giảm riêng chiều nay khoảng 1,21%, CTG giảm thêm 1,71%, FPT giảm thêm 1,81%, HPG giảm thêm 3,25%...

Áp lực bán chưa có dấu hiệu dừng, VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp với biên độ cao (-4,02%) và xuyên thủng sâu mốc tâm lý 1.800 điểm cho thấy tâm lý của giới đầu tư hiện tại khá tiêu cực. Với dư địa này khả năng cao VN-Index sẽ sớm kiểm định mốc hỗ trợ 1.740 điểm trong các phiên của tuần tới và không loại trừ khả năng sẽ xuyên thủng và hướng đến các mốc thấp hơn.

Vị thế mua đang rủi ro hơn cơ hội ở thời điểm hiện tại, nên nhà đầu tư cần ưu tiên việc quản trị. Hạn chế việc bắt đáy hoặc bình quân giá xuống, và có thể căn bán giảm một phần tỷ trọng ở những cổ phiếu vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro khi VN-Index có nhịp hồi trong các phiên tới./.