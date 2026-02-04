Chứng khoán ngày 4/2: Cổ phiếu trụ gây sức ép, VN-Index lùi dưới ngưỡng 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/2) ghi nhận phiên điều chỉnh khá mạnh sau nhịp hồi phục ngắn, với VN-Index giảm gần 22 điểm dưới sức ép của nhóm bất động sản và ngân hàng. Dù điểm số suy yếu, dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện ở nhiều nhóm ngành, phản ánh bức tranh thị trường không hoàn toàn tiêu cực như mức giảm của chỉ số.

VN-Index giảm gần 22 điểm

Sau phiên phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh khá mạnh trong phiên hôm nay. Áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, một phần nguyên nhân có thể đến từ diễn biến, biến động mạnh của lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong 2 ngày gần đây. VN-Index trong phiên điều chỉnh về vùng giá 1.780 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -21,97 điểm, về mức 1.791,43 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 4/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 4/2 có: HPG (+2,72), MCH (+0,45), VPB (+0,43), LPB (+0,43), BVH (+0,36)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-14,15), VHM (-5,00), VCB (-1,78), BID (-1,63), GVR (- 0,93)

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường lại khá tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 167 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và có 155 mã giảm giá.

VN-Index cho thấy sự suy yếu về mặt điểm số, tuy nhiên độ mở ngành nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép, xây dựng và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -9,5 điểm, về mức 1.988,19 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 16 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 10 mã tăng giá.

VN-Index tiếp tục duy trì đà cải thiện về thanh khoản, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-3,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.055 triệu cổ phiếu ( 6,89%), tương đương giá trị đạt 33.971 tỷ đồng ( 2,07%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,77 điểm, lên mức 265,96 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,58 điểm, lên mức 129,28 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -964 tỷ đồng. HPG 940 tỷ đồng, STB 160 tỷ đồng và MBB 73 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -585 tỷ đồng, VIC -568 tỷ đồng, VHM -330 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn gây áp lực cho thị trường

Sức nén từ các cổ phiếu có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới chỉ số khiến VN-Index chìm dưới ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số giảm điểm ở mức khá, tuy nhiên diễn biến giao dịch cụ thể của từng mã cổ phiếu lại không đồng thuận với sự tiêu cực mà điểm số mang lại.

Tâm điểm giao dịch trong ngày hôm nay thuộc về các cổ phiếu ngành thép, đặc biệt là HPG với mức tăng ( 5,79%), xóa tan mọi hoài nghi về độ nặng mà giới đầu tư bấy lâu nay gán cho “ông vua ngành thép”. Bên cạnh đó, dòng tiền tiếp tục lựa chọn các cổ phiếu midcap khi sắc tím đã xuất hiện ở một số nhóm ngành, bảo hiểm (MIG, BMI), cảng biển (VOS). Ở chiều ngược lại, áp lực tới từ bộ đôi cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM) cùng đà giảm của hai “nhà băng” quốc doanh (BID, VCB) là nguyên nhân khiến chỉ số giảm điểm mạnh mà không cho thấy sự phản kháng nào đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (4/2) VN-Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 với thanh khoản cao nhất so với 6 phiên trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, thép có trạng thái giao dịch hưng phấn nhất. HPG tăng gần 6% lên 28.300 đồng, trở thành trụ đỡ tâm lý cho nhà đầu tư lẫn chỉ số. Các mã thành phần như HSG, NKG, TLH cũng tăng hơn 4% so với tham chiếu. Ngành phân bón và hóa chất cũng ghi nhận sắc xanh bao trùm. DCM, DPM và DGC đều tích lũy hơn 1%.

Ngân hàng phân hóa mạnh. LPB, TPB, STB và VPB ngược dòng chỉ số với mức tăng dao động 1-2%. Ở phía ngược lại, hàng loạt cổ phiếu đầu ngành như BID, VCB, CTG đối diện áp lực xả hàng nên mất 0,3-1,4%.Diễn biến tương tự xảy ra ở nhóm bất động sản. Cổ phiếu của một số chủ đầu tư như Đất Xanh, An Gia, Phát Đạt, Nam Long... cùng đóng cửa trên tham chiếu. Ngược lại, cổ phiếu Novaland và Quốc Cường Gia Lai bị bán mạnh nên lần lượt giảm 2,3% và 1,4%.

Tín hiệu trở nên tiêu cực hơn sau phiên giảm mạnh của VN-Index trong ngày hôm nay. Kết phiên, VN-Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 với thanh khoản cao nhất so với 6 phiên trước đó. Biên độ giảm sâu của thị trường bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, song tương quan số mã tăng/giảm thì khá cân bằng. Vì vậy dù mức giảm chung của thị trường khá sâu nhưng phần lớn tài khoản của giới đầu tư không sụt giảm mạnh.

Xu hướng của VN-Index trở nên xấu đi rất nhiều sau phiên giảm hôm nay và không loại trừ khả năng sẽ còn điều chỉnh về vùng 1.740 điểm. Tuy vậy mức sụt giảm này có xác suất cao tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nên mức độ ảnh hưởng đến nhiều nhóm ngành không quá mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên vị thế nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mua thêm khi VN-Index mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Kiên nhẫn chờ đợi vùng hỗ trợ sẽ mở lại vị thế mới, ưu tiên các mã cổ phiếu vẫn giữ được lợi nhuận./.