Bao phủ bảo hiểm y tế là điểm sáng nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(TBTCO) - Việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội XIII không đơn thuần là những con số về số người tham gia, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Mức bao phủ bảo hiểm y tế cao nhất từ trước đến nay

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Trong tổng thể đó, chính sách bảo hiểm y tế nổi bật như một điểm sáng tiêu biểu, phản ánh rõ hiệu quả hiện thực hoá chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững, đa tầng, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số, vượt 0,16% theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành sớm 5 năm so với mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (đến năm 2030, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế).

Đây là mức bao phủ bảo hiểm y tế cao nhất từ trước đến nay, được phát triển, duy trì ổn định trên phạm vi cả nước, kể cả tại các địa bàn chịu nhiều tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, điều kiện khăn kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Kết quả này không chỉ thể hiện sự phát triển bền vững của chính sách bảo hiểm y tế mà còn cho thấy năng lực tổ chức thực hiện chính sách ngày càng nâng cao, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu an sinh xã hội với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2025, toàn quốc có khoảng 195,5 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Những con số này phản ánh rõ vai trò trụ cột của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, đồng thời cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn cả về phạm vi và chất lượng dịch vụ.

Thông qua bảo hiểm y tế, mục tiêu bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được hiện thực hóa, góp phần cụ thể hóa quan điểm nhất quán của Đảng về phát triển bao trùm, tiến bộ và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua chính sách bảo hiểm y tế, tất cả người dân được bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Với cơ chế cộng đồng chia sẻ rủi ro, chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục phát huy vai trò là “lá chắn” tài chính cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm.

Thực tiễn cho thấy, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều trường hợp có chi phí điều trị lớn, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao như: phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo…, góp phần giảm gánh nặng tài chính, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Riêng trong năm 2025, mức chi trả cao nhất cho một trường hợp người bệnh (ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau) lên tới gần 6,7 tỷ đồng với chẩn đoán chính là thiếu yếu tố VIII di truyền. Nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh phức tạp, chi phí điều trị cao cũng được Quỹ Bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả ở mức hàng tỷ đồng. Giá trị nhân văn sâu sắc của chính sách bảo hiểm y tế vì thế ngày càng được khặng định rõ nét trong đời sống xã hội.

Việc hơn 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng. Đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội trong điều kiện phát triển mới, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Vai trò nòng cốt của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, cùng sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Trọng tâm là mở rộng diện bao phủ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, hiện đại hóa quản lý và bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, đúng tinh thần “lấy người dân làm trung tâm”.

Năm 2025, hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện với 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trên 91% tương ứng khoảng 113,57 triệu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết bằng phương thức điện tử.

Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên các nền tảng VssID, VNeID giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tiếp nhận và phục vụ người dân.

Song song đó, công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm minh bạch, chặt chẽ, hài hoà giữa kiểm soát chi phí và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Mức độ hài lòng của người dân đạt 89,5%, vượt 4,5% so với mục tiêu đến năm 2025 (85%) theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tăng 2,03% so với mức động hài lòng năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực chất của quá trình cải cách, đổi mới phương thức phục vụ.

Có thể khẳng định, kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là thành tựu mang tính toàn diện, không chỉ thể hiện ở tỷ lệ bao phủ, mà còn ở hiệu quả thụ hưởng, mức độ hài lòng của nhân dân và sự an toàn, bền vững của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn tới không chỉ hướng tới mục tiêu “bao phủ rộng”, mà chuyển mạnh sang giai đoạn “phát triển chất lượng cao, bền vững, hiệu quả”, gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.