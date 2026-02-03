Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam: Thị trường tiềm năng trong chiến lược của doanh nghiệp Nhật

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo hải ngoại ISJ, ông Hisakazu O’chi – Giám đốc điều hành Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản nhận định, Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn trong chiến lược mở rộng của các doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản; đồng thời khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và nguồn lực cùng doanh nghiệp Việt nhằm xây dựng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phát triển bền vững trong dài hạn.

Việt Nam – thị trường bảo hiểm tiềm năng

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Ông Hisakazu O’Chi: Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản, đặc biệt là về mức độ rủi ro thiên tai cũng như tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở cơ cấu dân số và mức độ phát triển thị trường. Nếu như Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng dân số suy giảm và thị trường bảo hiểm đã bước vào giai đoạn “già”, thì Việt Nam vẫn là một thị trường trẻ, dân số tiếp tục tăng. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam còn thấp, điều này cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn.

Ông Hisakazu O’Chi - – Giám đốc điều hành Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản.

PV: Đây có phải là lý do khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thưa ông?

Ông Hisakazu O’Chi: Đúng vậy. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn bảo hiểm Nhật Bản. Không ít doanh nghiệp lớn đã lựa chọn thành lập công ty con tại Việt Nam nhằm vừa mở rộng thị trường, vừa tìm kiếm động lực tăng trưởng dài hạn cho tập đoàn.

Chúng tôi coi Việt Nam là một thị trường rất đáng trân trọng. Khi đã tham gia thị trường này, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn suy nghĩ rằng cần “đóng góp trở lại”, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thông tin với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam.

Quản trị rủi ro hướng tới tăng trưởng bền vững

PV: Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, ông có thể chia sẻ những bài học trong quản trị rủi ro của bảo hiểm phi nhân thọ?

Ông Hisakazu O’Chi: Bảo hiểm phi nhân thọ là lĩnh vực khó, với đặc thù các mảng kinh doanh lãi – lỗ đan xen, bù trừ cho nhau. Trong đó, bảo hiểm thiên tai là ví dụ điển hình, suốt nhiều năm trước đây, không ít doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản ghi nhận kết quả kinh doanh âm ở mảng này, chủ yếu do biến đổi khí hậu diễn biến vượt xa mọi kịch bản dự báo, khiến các dữ liệu thống kê lịch sử gần như không thể giá trị tham chiếu. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách tiếp cận: vừa tiếp tục sử dụng dữ liệu quá khứ, vừa đầu tư mạnh mẽ hơn cho công nghệ và năng lực dự báo. Theo đó, việc cải thiện lợi nhuận không thể diễn ra trong một sớm một chiều, mà phải từng bước, rất thận trọng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

PV: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để bảo hiểm phi nhân thọ có thể phát triển bền vững?

Ông Hisakazu O’Chi: Quản trị rủi ro chính là nền tảng cốt lõi. Chỉ khi kiểm soát tốt rủi ro, doanh nghiệp mới có thể cân đối thu – chi và từng bước đưa các mảng kinh doanh từ thua lỗ sang có lãi. Cách tiếp cận này không chỉ áp dụng với bảo hiểm thiên tai mà còn đúng với bảo hiểm xe cơ giới – một mảng lớn khác của thị trường phi nhân thọ thường xuyên biến động do tần suất tai nạn gia tăng và chi phí sửa chữa ngày càng cao.

Không có giải pháp đơn giản cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh nghiệp cần sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn, nhưng phải có tầm nhìn trung và dài hạn để từng bước khắc phục, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

PV: Các xu hướng mới như xe điện, xe tự hành, công nghệ số đang đặt ra những yêu cầu gì đối với doanh nghiệp bảo hiểm?

Ông Hisakazu O’Chi: Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm, tôi cho rằng những xu hướng này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội lớn. Tại Nhật Bản, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho xe điện, xe tự hành cũng như bảo hiểm rủi ro an ninh mạng... Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu từ nhiều góc độ, không chỉ thị trường nội địa mà còn tham chiếu kinh nghiệm từ châu Âu.

Việc phát triển sản phẩm bảo hiểm không thể áp dụng một “khuôn mẫu chung” cho mọi thị trường. Doanh nghiệp cần khảo sát kỹ lưỡng, hiểu rõ đặc thù từng khu vực để “may đo” sản phẩm phù hợp.

Triển vọng hợp tác

PV: Ông đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới?

Ông Hisakazu O’Chi: Nhật Bản đã và đang tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, với tần suất cao và quy mô ngày càng mở rộng. Điều này thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa hai thị trường. Những cán bộ Việt Nam tham gia các hội thảo tại Việt Nam và Tokyo chính là những “hạt giống” quan trọng, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và nguồn lực, cùng các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phát triển bền vững trong dài hạn.