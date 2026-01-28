(TBTCO) - Trong bối cảnh định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 quanh 15% và siết chặt dòng vốn bất động sản, các nhà băng đang chủ động "xoay trục" danh mục. Trong khi VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng 35%, Techcombank dự kiến 12%, điểm chung là ưu tiên mảng bán lẻ và khai thác sức mạnh từ hệ sinh thái công ty con, các mảng kinh doanh mới để duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Động lực nào cho tăng trưởng tín dụng 2026?

Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15% trong năm 2026, thấp hơn đáng kể so với ước thực hiện năm 2025 (khoảng 19%) và cũng dưới kỳ vọng của thị trường. Cùng với đó, nhà điều hành liên tục phát đi thông điệp kiểm soát chặt dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản nhằm bảo đảm chất lượng tín dụng. Đồng thời, nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn trong việc áp dụng cơ chế cấp hạn mức tín dụng theo từng quý.

Dù vậy, room tín dụng vẫn được điều hành theo hướng linh hoạt, sẵn sàng điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thực tế. Trong bối cảnh này, các ngân hàng đang xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng cân bằng giữa yêu cầu an toàn hệ thống và nhu cầu mở rộng hoạt động, ưu tiên chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Trong báo cáo sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của Ngân hàng VPBank chiều ngày 27/1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap cho biết ban lãnh đạo VPBank tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng năm 2026. Theo đó, ngân hàng định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 35% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo hiện tại của Vietcap (28%), với động lực đến từ ngân hàng mẹ và các công ty con chủ chốt.

Sở dĩ mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao lên tới 35%, VPBank được hỗ trợ một phần từ việc tiếp nhận tái cơ cấu GPBank theo diện chuyển giao bắt buộc. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ cho vay bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi tỷ trọng cho vay tín chấp được kỳ vọng tăng dần lên khoảng 10 - 11% tổng dư nợ.

"Điều này tiếp tục củng cố luận điểm của chúng tôi rằng VPBank là ngân hàng tăng trưởng quy mô lớn, vận hành theo hệ sinh thái, với chất lượng tài sản được kiểm soát và đòn bẩy lợi nhuận đáng kể từ các công ty con, qua đó, duy trì động lực lợi nhuận mạnh trong bối cảnh 2026 thuận lợi" - Chứng khoán Vietcap đánh giá.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đồng thời kiểm soát thận trọng dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản nhằm đảm bảo chất lượng, đại diện VPBank cho rằng, tác động sẽ ở mức hạn chế, nhờ được phân bổ hạn mức tín dụng ưu đãi và ngân hàng chủ động giảm tỷ trọng cho vay bất động sản xuống khoảng 23%.

Để giảm thiểu tác động, ngân hàng dự kiến dịch chuyển cơ cấu sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao như: cho vay tín chấp và cho vay kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác thu hồi, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo thu hồi lãi treo.

Ngân hàng cũng đa dạng hóa cho vay doanh nghiệp sang các lĩnh vực như: năng lượng, hóa chất, y tế, đồng thời chọn lọc cho vay bất động sản theo tiêu chí “3 đúng” gồm: đúng chủ đầu tư, đúng vị trí và đúng phân khúc khách hàng.

Nguồn: Techcombank, VPBank.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ chuyên gia phân tích và nhà đầu tư tổ chức, công bố kết quả kinh doanh năm 2025 vừa qua, ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính Techcombank cho biết, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 của Techcombank phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Theo ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính Techcombank, việc đa dạng hóa danh mục cho vay có thể giúp giảm rủi ro danh mục, trong đó, mục tiêu là giảm dư nợ cho vay bất động sản xuống khoảng 33%. Việc tập trung quá lớn vào bất động sản là khá rủi ro.

"Chúng tôi đã nhận được quota (chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng) là 12%. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quota cả năm 2026 sẽ khá tốt và sẽ cao hơn nhiều so với 12% vì chất lượng tài sản của cũng như hiệu quả kinh doanh" - ông Alexandre Macaire chia sẻ.

Ngân hàng Techcombank sẽ tiếp tục đa dạng hóa các ngành kinh doanh, đồng thời chuyển dịch một phần lớn vốn sang mảng bán lẻ, thay vì để rủi ro tập trung quá nhiều ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Về NIM, Techcombank kỳ vọng duy trì khoảng 3,8%, do có thể xuất hiện một số áp lực khiến NIM bị thu hẹp. Cùng với đó, ngân hàng sẽ tiếp tục tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong các mảng bán lẻ, ngân hàng đầu tư và bảo hiểm.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Vietcap, mức dự báo này thấp hơn so với ước tính, đó là tăng trưởng tín dụng hợp nhất dự kiến đạt 20% và NIM đạt khoảng 4%.

"Theo đánh giá của chúng tôi, Techcombank vẫn sở hữu các lợi thế cạnh tranh nổi trội, bao gồm tỷ lệ CASA thuộc nhóm dẫn đầu ngành và vị thế số 1 trong mảng kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, qua đó, giúp ngân hàng ứng phó tốt hơn trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay" - Chứng khoán Vietcap đánh giá.

Về tiềm năng tăng trưởng dài hạn, Chứng khoán Vietcap đánh giá cao chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng của Techcombank, với trọng tâm là các dự án hạ tầng, nơi ngân hàng có thể tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Masterise, cùng với mảng bán lẻ, bao gồm cho vay tín chấp và cho vay hộ kinh doanh.

Nuôi đà tăng trưởng từ hệ sinh thái

Techcombank, VPBank..., cùng nhiều ngân hàng đang phát triển mạnh mô hình hệ sinh thái, trong đó các công ty con đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần mở rộng nguồn thu, gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh có nhiều giới hạn tăng trưởng tín dụng.

Các ngân hàng hé lộ định hướng tín dụng 2026, nuôi động lực tăng trưởng từ hệ sinh thái. Ảnh minh họa.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026 các công ty con, theo đại diện VPBank, GPBank đặt trọng tâm năm 2026 vào tăng tốc tăng trưởng, thông qua tối ưu hóa hơn 80 điểm giao dịch (di dời và mở mới), đẩy mạnh bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng giải pháp số, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

Trong khi đó, OPES đặt mục tiêu vươn lên nhóm 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất thị trường. Đối với FE Credit, dư nợ năm 2025 tăng 4%, và lợi nhuận trước thuế năm 2026 được kỳ vọng tăng gấp đôi so với năm trước.

Bước sang năm 2026, VPBankS đặt mục tiêu tận dụng chi phí vốn thấp từ hệ sinh thái VPBank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), cùng chính sách định giá margin linh hoạt trong bối cảnh lãi suất còn cao, bám sát kế hoạch 5 năm với tốc độ tăng trưởng kép bình quân 32%. Trọng tâm chiến lược gồm tăng 15 - 20% doanh thu từ môi giới và margin (giao dịch ký quỹ), đẩy nhanh mảng ngân hàng đầu tư, mở rộng sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc, phát triển chuỗi giá trị trái phiếu, triển khai WealthTech và nền tảng khách hàng tổ chức.

Với TCBS, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS kỳ vọng dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên thị trường; hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước dự kiến áp dụng hạn mức tín dụng thận trọng trong năm 2026./.