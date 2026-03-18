Giá vàng hôm nay ngày 18/3: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm

(TBTCO) - Sau phiên tăng trước đó, giá vàng trong nước sáng ngày 18/3 đảo chiều giảm tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 100.000 đồng/lượng. Mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 18/3, thị trường vàng trong nước điều chỉnh giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 18/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 179,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 100.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 180 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 179,8 - 182,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên quanh ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện quanh mức 5.003,7 USD/ounce, giảm nhẹ 3,3 USD/ounce (tương đương 0,07%) so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức này xấp xỉ 159,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn neo ở vùng cao, khiến khoảng cách giữa hai thị trường giãn rộng lên khoảng 23,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. NGuồn: Kitco.

Diễn biến hiện tại cho thấy giá vàng đang vận động khá điềm tĩnh, chủ yếu dao động quanh ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce với những nhịp điều chỉnh nhẹ. Thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng rõ rệt, dù bối cảnh quốc tế vẫn còn nhiều yếu tố khó lường có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong ngắn hạn, áp lực đáng chú ý đến từ sự phục hồi của đồng USD. Dù chỉ số USD Index vẫn dao động quanh 99,17 điểm và chưa bứt phá mạnh, việc đồng tiền này giữ được sức mạnh tương đối đã phần nào làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Khi lo ngại về thanh khoản gia tăng, dòng tiền có xu hướng tìm đến USD, qua đó khiến vai trò “trú ẩn” của vàng tạm thời chững lại.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường vàng đang trong trạng thái giằng co, khi các chỉ báo động lượng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng. Một bên là lực hỗ trợ từ những bất ổn bên ngoài, bên còn lại là áp lực từ mặt bằng lãi suất cao và đồng USD vững giá.

Theo quan điểm từ các tổ chức tài chính lớn, các nền tảng hỗ trợ vàng trong dài hạn vẫn còn hiện hữu, như áp lực lạm phát, thâm hụt ngân sách và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chính các yếu tố này cũng có thể đẩy lợi suất trái phiếu tăng và củng cố sức mạnh của USD, từ đó tạo ra những nhịp điều chỉnh và hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng trước đó.

Đáng chú ý, một số ngân hàng quốc tế vẫn giữ cái nhìn tích cực khi dự báo giá vàng có thể tăng thêm khoảng 20% trong năm 2026, hướng tới vùng 5.900 - 6.200 USD/ounce. Trong bức tranh chung, vàng vẫn được kỳ vọng duy trì sức hút nhất định, đặc biệt khi thị trường xuất hiện những biến động lớn và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn./.