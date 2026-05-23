Thời sự

TP. Hải Phòng xem xét tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

Thanh Sơn

18:34 | 23/05/2026
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hải Phòng, hiện nay, cơ cấu tổ chức hành chính tại 113 UBND cấp xã trên địa bàn thành phố được triển khai theo mô hình thống nhất gồm 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tại mỗi địa phương.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh được quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn áp dụng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tổng số tổ chức không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức/đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Căn cứ quy định này, 113 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố được bố trí tối đa 508 tổ chức, gồm 395 phòng chuyên môn và 113 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng, TP. Hải Phòng.

Trong khi đó, thực tế hiện nay các địa phương mới bố trí 452 tổ chức, gồm 339 phòng chuyên môn và 113 Trung tâm Phục vụ hành chính công, còn thiếu 56 phòng chuyên môn so với số lượng tối đa được phép bố trí theo quy định.

Việc ban hành Quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã là cần thiết nhằm cụ thể hóa Nghị định số 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời bảo đảm thống nhất mô hình tổ chức đối với 113 UBND cấp xã trên địa bàn thành phố (trừ đặc khu Bạch Long Vĩ). Đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô, điều kiện thực tiễn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất 3 phương án tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã. Trong đó, phương án 1 đề xuất tách Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Phòng Nông nghiệp và Môi trường. Phương án 2 đề xuất tách Phòng Văn hóa - Xã hội thành Phòng Nội vụ và Khoa học cùng Phòng Văn hóa, Giáo dục và Y tế. Phương án 3 đề xuất thành lập mới Phòng Nông nghiệp, Môi trường và Khoa học công nghệ trên cơ sở tách một phần chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội.

Các phương án tập trung phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, nội vụ, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Về khung số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Sở Nội vụ xây dựng phương án xác định số lượng phòng chuyên môn theo nguyên tắc chỉ tăng thêm số lượng phòng đối với các đơn vị hành chính cấp xã loại I trở lên, gồm 36 phường và 10 xã, đặc khu. Đối với 67 xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố, bố trí 3 phòng chuyên môn tại mỗi UBND cấp xã.

Liên quan nội dung này, ông Vũ Tiến Phụng, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: Việc xây dựng tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã phải bảo đảm thống nhất, thông suốt trong quản lý ngành, lĩnh vực từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời, bảo đảm mỗi Sở, ngành thành phố chỉ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với một phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã; số lượng lĩnh vực phụ trách của mỗi phòng phải tương đối đồng đều nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản trị tại địa phương.

