Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Việt Nam và Thái Lan đã thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD (tăng 39%); nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD (tăng 15%).

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Nhà đầu tư Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược Ba Kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại (họp lần thứ 4 vào 4/2022) và Diễn đàn Năng lượng (họp lần thứ 2 vào 10/2022).

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Hiện có khoảng hơn 100.000 người Việt kiều tại Thái Lan, sống rải rác trên khắp Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội.

Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng GDP 2,4% trong năm 2025. Dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 ở mức 1,5% - 2%. Du lịch đang có khởi đầu mạnh mẽ (Tổng cục Du lịch Thái Lan kỳ vọng đón 36,7 triệu khách trong năm 2026). Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ mới được kỳ vọng là những yếu tố góp phần tạo nền tảng tích cực cho kinh tế Thái Lan trong năm 2026.