Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

10:38 | 22/05/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.
Việt Nam và Thái Lan đã thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD (tăng 39%); nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD (tăng 15%).

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Ảnh minh họa

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Nhà đầu tư Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược Ba Kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Hai bên có một số cơ chế hợp tác quan trọng gồm Ủy ban hỗn hợp Thương mại (họp lần thứ 4 vào 4/2022) và Diễn đàn Năng lượng (họp lần thứ 2 vào 10/2022).

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Hiện có khoảng hơn 100.000 người Việt kiều tại Thái Lan, sống rải rác trên khắp Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội.

Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng GDP 2,4% trong năm 2025. Dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 ở mức 1,5% - 2%. Du lịch đang có khởi đầu mạnh mẽ (Tổng cục Du lịch Thái Lan kỳ vọng đón 36,7 triệu khách trong năm 2026). Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ mới được kỳ vọng là những yếu tố góp phần tạo nền tảng tích cực cho kinh tế Thái Lan trong năm 2026.

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
