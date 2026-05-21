Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 21/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 109/NQ-CP là thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trước đó, ngày 7/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì họp với các bộ, cơ quan, tập đoàn và có Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 8/5/2026 kết luận về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Công điện số 41/CĐ-TTg nêu, để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần “giao một lần, giao sớm nhất có thể”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn được giao tại Thông báo số 238/TB-VPCP và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Các bộ, cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ, cơ quan quản lý ngành về phương pháp, cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ; làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22/5/2026.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các chỉ tiêu theo danh mục, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan quản lý ngành (cho năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030), gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 23/5/2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương (đại diện chủ sở hữu) trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương giao chỉ tiêu cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong ngày 22/5/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng; trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu, rà soát, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/5/2026.

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25/5/2026.