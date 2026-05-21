Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Hà Phương

17:52 | 21/05/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 21/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 109/NQ-CP là thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 7/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì họp với các bộ, cơ quan, tập đoàn và có Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 8/5/2026 kết luận về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Công điện số 41/CĐ-TTg nêu, để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần “giao một lần, giao sớm nhất có thể”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn được giao tại Thông báo số 238/TB-VPCP và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Các bộ, cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ, cơ quan quản lý ngành về phương pháp, cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ; làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22/5/2026.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các chỉ tiêu theo danh mục, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan quản lý ngành (cho năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030), gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 23/5/2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương (đại diện chủ sở hữu) trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương giao chỉ tiêu cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong ngày 22/5/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng; trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu, rà soát, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/5/2026.

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25/5/2026.

Ngày 16/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 109/NQ-CP là thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi". Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được tổ chức sáng ngày 16/5.
