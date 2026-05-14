Chứng khoán

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Hồng Quyên

Hồng Quyên

[email protected]
11:44 | 14/05/2026
(TBTCO) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần lượng vốn đầu tư rất lớn, trong đó, phần không nhỏ phải huy động từ khu vực ngoài ngân sách. Trong chiến lược đó, doanh nghiệp nhà nước được xác định giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, qua đó nâng cao năng lực tài chính, đổi mới quản trị và thúc đẩy phát triển thị trường vốn minh bạch, hiện đại.
aa

Mở thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp nhà nước

Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán”.

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại diện các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa là công ty đại chúng đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, các cơ quan thông tấn, báo chí, cùng các đơn vị liên quan.

Mở rộng “cánh cửa” huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, thị trường chứng khoán không chỉ là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, mà còn là công cụ thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị công ty, tối ưu phân bổ nguồn lực và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ thời gian qua đã xác định rõ yêu cầu phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đồng thời nâng cao vai trò của khu vực DNNN trong nền kinh tế. Đặc biệt, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng DNNN giữ vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, hoạt động theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, thực hiện quản trị hiện đại, công khai và minh bạch.

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng ngân hàng đang chịu áp lực lớn, yêu cầu kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống ngày càng cao, doanh nghiệp cũng đối mặt với áp lực về chi phí vốn và hệ số an toàn tài chính. Điều đó khiến thị trường chứng khoán ngày càng thể hiện rõ vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là cơ hội để tái cấu trúc nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển.

Theo lãnh đạo UBCKNN, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động khai thác các công cụ của thị trường vốn như phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc huy động vốn quốc tế thông qua chuẩn hóa quản trị và nâng cao minh bạch thông tin. Đặc biệt, với các DNNN quy mô lớn, có thương hiệu và nền tảng hoạt động ổn định, thị trường chứng khoán là môi trường thuận lợi để nâng cao giá trị doanh nghiệp và mở rộng cơ sở nhà đầu tư theo chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hồng Phương - Cục trưởng Cục Phát triển DNNN chia sẻ, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thời gian qua luôn nhất quán khẳng định vai trò của DNNN là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước; giữ vai trò chủ đạo trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.

Mở rộng “cánh cửa” huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán
Ông Vũ Hồng Phương - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

Ông Vũ Hồng Phương cho biết, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đã định hướng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Trọng tâm là xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và DNNN quy mô lớn giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược, có năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu.

Theo Cục trưởng Cục Phát triển DNNN, thời gian qua, hệ thống pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư vốn nhà nước cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số thì không thể chỉ dựa vào nguồn vốn ngân sách, mà cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội khác.

Trong đó, huy động vốn qua thị trường chứng khoán được xác định là một kênh đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các DNNN đã cổ phần hóa, là công ty đại chúng đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh việc tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, việc niêm yết và đăng ký giao dịch còn thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng quản trị theo hướng hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ông Vũ Hồng Phương nhấn mạnh, trong nỗ lực chung nhằm phát triển thị trường chứng khoán và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, việc hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao tính công khai, minh bạch, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nắm bắt cơ hội huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh niêm yết, nâng minh bạch

Một trong những vấn đề đáng chú ý hiện nay là yêu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán để đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường. Theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, trong đó tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Quy định này nhằm nâng cao thanh khoản, tăng tính minh bạch và cải thiện chất lượng thị trường.

Tuy nhiên, qua rà soát, nhiều DNNN cổ phần hóa hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện mới liên quan đến cơ cấu cổ đông, do tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và cổ đông nhà nước còn ở mức cao, khiến tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) thấp. Đây là một trong những điểm nghẽn trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mở rộng “cánh cửa” huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán
Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu đại diện các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Trong bối cảnh FTSE Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn đang mở ra rõ nét hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, thị trường cần tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao minh bạch và gia tăng quy mô cổ phiếu có free-float đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, nhóm DNNN niêm yết và đăng ký giao dịch có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình này, bởi đây là các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, có khả năng tạo sức hút mạnh với dòng vốn trong và ngoài nước. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty, niêm yết và đăng ký giao dịch; đồng thời chủ động nâng cao tỷ lệ free-float, thúc đẩy thanh khoản sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.

UBCKNN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong quá trình tham gia niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị tiên tiến, để cùng phát triển thị trường vốn lành mạnh, minh bạch và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới./.

Sau hơn 25 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh cả về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư, trở thành một trong những thị trường năng động trong khu vực ASEAN.

Ngày 8/4/2026, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã được công bố vào tháng 10/2025.

Theo thông báo của FTSE Russell, việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ ngày 21/9/2026. Bên cạnh đó, tổ chức xếp hạng Morgan Stanley Capital International (MSCI) cũng đã làm việc với Bộ Tài chính, UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước để trao đổi về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán theo các tiêu chuẩn nâng hạng của MSCI.
Hồng Quyên
Từ khóa:
huy động vốn thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước minh bạch thông tin Niêm yết và đăng ký

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Dành cho bạn

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Đọc thêm

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Đánh giá tác động của Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, SSI Research cho rằng, điểm đáng lo ngại nằm ở trần tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) 85%, khi quy định này có thể buộc nhiều ngân hàng có CDR cao cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn thị trường 1, làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc phát hành thêm chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu dài hạn.
Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

(TBTCO) - Lực mua mạnh từ nhà đầu tư ngoại bất ngờ xuất hiện tại MSB. Đây là phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn hơn 545 tỷ đồng.
Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 13/5 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh với biên độ dao động lớn, song lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trong phiên.
SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

(TBTCO) - Nhu cầu mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân đang đặt ra yêu cầu xây dựng cấu trúc vốn cân bằng hơn, trong đó thị trường vốn được kỳ vọng chia sẻ vai trò cung cấp nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong phiên 12/5. Tuy vậy, lực cầu từ khối nội kéo cổ phiếu này tăng 0,86% sau khi chạm mức đáy hơn 2 năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +43.29
14/05 | +43.29 (7,444.25 +43.29 (+0.58%))
DJI -67.36
14/05 | -67.36 (49,693.20 -67.36 (-0.14%))
IXIC +314.14
14/05 | +314.14 (26,402.34 +314.14 (+1.20%))
NYA -41.79
14/05 | -41.79 (22,973.55 -41.79 (-0.18%))
XAX -67.46
14/05 | -67.46 (9,134.86 -67.46 (-0.73%))
BUK100P +4.34
14/05 | +4.34 (1,023.56 +4.34 (+0.43%))
RUT +1.10
14/05 | +1.10 (2,843.93 +1.10 (+0.04%))
VIX -0.12
14/05 | -0.12 (17.87 -0.12 (-0.67%))
FTSE +60.03
14/05 | +60.03 (10,325.35 +60.03 (+0.58%))
GDAXI +181.88
14/05 | +181.88 (24,136.81 +181.88 (+0.76%))
FCHI +28.05
14/05 | +28.05 (8,007.97 +28.05 (+0.35%))
STOXX50E +52.62
14/05 | +52.62 (5,861.07 +52.62 (+0.91%))
N100 +16.06
14/05 | +16.06 (1,808.27 +16.06 (+0.90%))
BFX +39.05
14/05 | +39.05 (5,508.78 +39.05 (+0.71%))
MOEX.ME -0.11
14/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +49.82
14/05 | +49.82 (26,438.26 +49.82 (+0.19%))
STI -12.84
14/05 | -12.84 (4,991.12 -12.84 (-0.26%))
AXJO -14.60
14/05 | -14.60 (8,615.80 -14.60 (-0.17%))
AORD -21.70
14/05 | -21.70 (8,859.00 -21.70 (-0.24%))
BSESN -60.01
14/05 | -60.01 (74,548.97 -60.01 (-0.08%))
JKSE -135.58
14/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
KLSE +1.31
14/05 | +1.31 (1,747.62 +1.31 (+0.08%))
NZ50 -37.99
14/05 | -37.99 (13,025.07 -37.99 (-0.29%))
KS11 +15.99
14/05 | +15.99 (7,860.00 +15.99 (+0.20%))
TWII +377.25
14/05 | +377.25 (41,751.75 +377.25 (+0.92%))
GSPTSE -249.30
14/05 | -249.30 (34,041.43 -249.30 (-0.73%))
BVSP -3,244.03
14/05 | -3,244.03 (177,098.30 -3,244.03 (-1.80%))
MXX +150.80
14/05 | +150.80 (70,187.45 +150.80 (+0.22%))
IPSA -244.16
14/05 | -244.16 (10,396.50 -244.16 (-2.29%))
MERV -54,638.75
14/05 | -54,638.75 (2,738,354.50 -54,638.75 (-1.96%))
TA125.TA -61.51
14/05 | -61.51 (4,385.78 -61.51 (-1.38%))
CASE30 -642.60
14/05 | -642.60 (53,416.20 -642.60 (-1.19%))
JN0U.JO +94.93
14/05 | +94.93 (7,182.47 +94.93 (+1.34%))
DX-Y.NYB -0.04
14/05 | -0.04 (98.49 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD +16.26
14/05 | +16.26 (2,718.14 +16.26 (+0.60%))
XDB -0.15
14/05 | -0.15 (135.24 -0.15 (-0.11%))
XDE -0.27
14/05 | -0.27 (117.11 -0.27 (-0.23%))
000001.SS -39.96
14/05 | -39.96 (4,202.61 -39.96 (-0.94%))
N225 -524.68
14/05 | -524.68 (62,747.43 -524.68 (-0.83%))
XDN -0.11
14/05 | -0.11 (63.34 -0.11 (-0.17%))
XDA +0.19
14/05 | +0.19 (72.59 +0.19 (+0.26%))