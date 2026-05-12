Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

VN-Index lội ngược dòng thành công

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.875 điểm, thanh khoản suy giảm trong phiên sáng. Áp lực bán thấp, thị trường phân hóa tích cực hơn với lực cầu gia tăng ở nhiều nhóm mã khi điều chỉnh. VN-Index sau đó phục hồi trở lại dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng, năng lượng... với thanh khoản cải thiện trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index tăng 5,6 điểm (+0,30%) lên mức 1.901,10 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 12/5 có: STB (+1,96), GAS (+1,55), BSR (+1,51), GVR (+1,38), LPB (+1,12).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-1,64), VCB (-0,70), VHM (-0,70), GEE (-0,64), CTG (-0,57)…

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về hồi phục tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 161 mã tăng giá, 69 mã giữ giá tham chiếu và 137 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện nhẹ về điểm số trong bối cảnh độ mở ngành cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, bảo hiểm và bất động sản khu công nghiệp là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, xây dựng và thủy sản là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +13,46 điểm, lên mức 2.053,97 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 16 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 13 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-13,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 735 triệu cổ phiếu (-23,68%), tương đương giá trị đạt 21.209 tỷ đồng (-24,57%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +5,22 điểm, lên mức 253,28 điểm; trong khi UPCoM-Index lại giảm -0,63 điểm, về mức 126,6 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 821 tỷ đồng. VIC (+196 tỷ đồng), VRE (+118 tỷ đồng) và GEX (+97 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-172 tỷ đồng), VHM (-154 tỷ đồng), MSB (-137 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 3 tỷ đồng.

Ngân hàng, năng lượng dẫn dắt, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động khi áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên sáng và đầu phiên chiều, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu. Tuy nhiên, lực cầu quay trở lại tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đóng cửa trong sắc xanh.

Điểm đáng chú ý là, nhóm bluechip trở thành nguyên nhân chính kéo thị trường điều chỉnh đầu phiên, song cũng chính nhóm cổ phiếu này lại đóng vai trò “cứu nhịp” cho VN-Index về cuối ngày. Nhiều mã vốn hóa lớn đảo chiều tăng giá mạnh, tiêu biểu như STB, LPB ở nhóm ngân hàng; BSR thuộc nhóm dầu khí hay GVR ở nhóm cao su, với mức tăng phổ biến từ 3 - 6%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu riêng lẻ như NVL, CTD. Đáng chú ý, GEE quay đầu giảm mạnh, biên độ điều chỉnh tiến sát mức giá sàn sau chuỗi phiên tăng trước đó.

VN-Index giữ được sắc xanh vào cuối phiên 12/5. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, dầu khí là nhóm có tác động tích cực nhất đến VN-Index khi đồng loạt tăng mạnh. Cổ phiếu BSR tăng khoảng 5%, vượt mốc 29.000 đồng/cổ phiếu. Các mã đầu ngành như GAS, PLX, OIL và PVD cũng đồng thuận tăng trên 1,5% so với tham chiếu.

Nhóm ngân hàng dù phân hóa nhưng vẫn nằm trong nhóm đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung. STB tăng mạnh 6,4%, lên sát ngưỡng 77.000 đồng/cổ phiếu và trở thành mã tác động tích cực nhất tới VN-Index. Các cổ phiếu LPB, HDB và BID cũng ghi nhận mức tăng từ 0,6 - 3,2%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản diễn biến trái chiều. VIC và VHM chịu áp lực chốt lời nên giảm khoảng 0,5%. Ngược lại, VRE giao dịch tích cực khi tăng 5,5%, lên gần 35.500 đồng/cổ phiếu. Một số mã bất động sản khác như NLG, DIG, HDG hay PDR cũng dần hồi phục sau nhịp điều chỉnh mạnh ở phiên trước.

Dù VN-Index giữ được sắc xanh vào cuối phiên, thanh khoản thị trường lại chưa cho thấy tín hiệu tích cực. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm khoảng 13,4% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng.

Phiên hồi phục hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng bền vững, đồng thời chưa hoàn toàn triệt tiêu áp lực bán từ phiên giảm điểm trước đó. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn có khả năng tiếp tục hồi phục và hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh 1.945 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, đây được đánh giá là vùng cản đáng lưu ý trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Vì vậy, rủi ro thị trường quay lại nhịp điều chỉnh vẫn ở mức cao./.