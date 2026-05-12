Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Tăng vốn, nâng hiện diện

Trung tuần tháng 4/2026, VPBank đã thông qua kế hoạch góp thêm vốn vào Bảo hiểm OPES trong đợt chào bán theo tỷ lệ cho cổ đông hiện hữu. Giá trị vốn góp theo mệnh giá dự kiến hơn 1.028 tỷ đồng và có thể cao hơn trong trường hợp mua thêm từ các cổ đông khác không thực hiện quyền mua. Đợt tăng vốn này dự kiến nâng vốn điều lệ của OPES lên hơn 3.000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp này vượt qua nhiều công ty trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô vốn điều lệ.

Quá trình tăng vốn của OPES thời gian qua cũng song hành với tốc độ mở rộng thị phần đáng chú ý. Năm 2025, OPES vươn lên top 5 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 38%. Bước sang năm 2026, OPES đặt mục tiêu doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng khoảng 50% và hướng tới vị trí top 3 thị phần toàn ngành.

Áp lực cạnh tranh đang thúc đẩy làn sóng tăng vốn ở lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Dũng Minh

Lĩnh vực chứng khoán thậm chí còn chứng kiến cuộc đua tăng vốn quyết liệt hơn. Đợt tăng vốn vào đầu năm 2026 giúp SSI giành lại vị trí dẫn đầu về quy mô vốn điều lệ sau gần một năm Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nắm giữ vị trí này. Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, SSI có thể tiếp tục nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng trong năm nay.

TCBS thực tế cũng chỉ mới duy trì vị trí trong top 10 từ năm 2021 rồi tiến vào top 3 từ cuối năm 2023. Quá trình này diễn ra song song với tốc độ tăng vốn mạnh mẽ, đưa TCBS trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Tương tự, VPBankS với nguồn vốn gia tăng nhanh chóng đã gia nhập top 10 thị phần môi giới từ quý III/2025 và đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới HoSE từ 3,2% lên 5% trong năm nay. Nhiều mục tiêu tham vọng hơn cũng được công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái của VPBank đặt ra trong giai đoạn đến năm 2030.

Tại mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026, nhiều ngân hàng tiếp tục đưa kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính vào chiến lược dài hạn, từ bảo hiểm, quản lý quỹ đến tài sản số. ACB, TPBank đã có kế hoạch thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, trong khi MSB định hướng tham gia lĩnh vực quản lý quỹ.

Bên cạnh đó, theo hãng xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings, một xu hướng nổi bật khác là làn sóng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, ít nhất 7 ngân hàng dự kiến thành lập công ty con tại VIFC nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tài chính quốc tế, tài sản số và các dịch vụ tài chính mới.

Cuộc đua chưa dừng lại

Đằng sau những kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính cũng là áp lực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Theo các chuyên gia, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2026 vẫn có thể duy trì tăng trưởng hai con số, nhưng tỷ lệ biên lãi ròng (NIM) toàn ngành nhiều khả năng tiếp tục suy giảm về quanh 3%. Trong bối cảnh dư địa mở rộng tín dụng không còn quá lớn, việc mở rộng sang bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ hay tài sản số đang trở thành hướng đi dài hạn nhằm gia tăng nguồn thu ngoài lãi và nâng khả năng giữ chân khách hàng.

Theo đánh giá của S&I Ratings, việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới giúp ngân hàng tăng khả năng bán chéo, tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng nguồn thu ngoài lãi trong dài hạn. Xu hướng này đang trở thành trọng tâm chiến lược của nhiều ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập từ mở rộng bảng cân đối kế toán dần chậm lại.

Cẩn trọng khi mặt bằng lãi suất lên cao Hoạt động tăng vốn trong năm 2026 được đánh giá tích cực về dài hạn nhờ củng cố bộ đệm vốn và đa dạng hóa nguồn vốn dài hạn. Tuy nhiên, theo S&I Ratings, cần theo dõi rủi ro pha loãng và hiệu quả sử dụng vốn của các công ty chứng khoán. Ngoài ra, lãi suất tăng và thanh khoản thắt chặt đang là những rủi ro cần chú ý với các tổ chức tài chính. Việc phần lớn công ty chứng khoán đang phụ thuộc vào vốn vay ngắn hạn cũng là điểm dễ tổn thương khi môi trường tín dụng thắt chặt, tạo áp lực lên nghĩa vụ chi trả trong ngắn hạn nếu có sự bất cân xứng về dòng tiền. Đối với các ngân hàng, NIM được dự báo tiếp tục chịu sức ép khi chi phí vốn tăng, nhưng lãi suất cho vay khó tăng tương ứng.

Các tổ chức tài chính hiện không còn chỉ hướng tới việc tận dụng tệp khách hàng hiện hữu. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, bao phủ từ thanh toán, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm đến quản lý tài sản.

Đi cùng tham vọng đó là nhu cầu tăng vốn quy mô lớn nhằm duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo bộ đệm tài chính cho các kế hoạch mở rộng. Nhiều ngân hàng dự kiến tăng vốn trên 20% trong năm nay, nổi bật như BIDV, VPBank, HDBank và MB thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành ESOP hoặc chào bán riêng lẻ.

Làn sóng tăng vốn cũng đang tạo ra áp lực cạnh tranh rõ nét hơn giữa các tổ chức tài chính. Không riêng “tân binh” OPES, Bảo hiểm PVI cũng nhanh chóng mở rộng quy mô trong hơn một năm trở lại đây, giữ vững vị trí số 1 về quy mô vốn điều lệ (5.000 tỷ đồng) cùng thị phần đứng đầu trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Sự nổi lên của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc hệ sinh thái ngân hàng cũng trở thành chủ đề được nhắc đến tại nhiều đại hội cổ đông ngành bảo hiểm năm nay. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận, các công ty bảo hiểm được hậu thuẫn bởi ngân hàng đang có lợi thế lớn về tài chính, hệ sinh thái khách hàng và năng lực phân phối.

Áp lực cạnh tranh cũng đang thúc đẩy làn sóng tăng vốn ở lĩnh vực chứng khoán. Sau gần 4 năm kể từ đợt tăng vốn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Hàn Quốc, Chứng khoán BIDV (BSC) đặt mục tiêu tăng vốn tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Theo đó, vốn chủ sở hữu dự kiến tăng gấp đôi, lên hơn 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027. Một số công ty chứng khoán khác như VIX, VPS hay VCBS cũng lên kế hoạch tăng vốn thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Theo dự báo của S&I Ratings, năm 2026 sẽ là giai đoạn sôi động của hoạt động tăng vốn trong ngành chứng khoán. Các công ty chứng khoán đều đưa ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng và nền tảng thực hiện là nguồn lực vốn cũng cần tăng thêm. Trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán top đầu đã tiệm cận trần dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu, trong khi Thông tư số 102/2025/TT-BTC nâng hệ số rủi ro lên khoảng 10 - 30%, khiến nhu cầu bổ sung vốn khả dụng trở nên cấp thiết hơn.

Chuyên gia từ S&I Ratings ước tính, tổng quy mô tăng vốn của khối công ty chứng khoán trong năm 2026 lên tới gần 100.000 tỷ đồng, đi cùng là làn sóng IPO mở rộng sang nhóm công ty chứng khoán tầm trung như KAFI, HDBS hay OCBS. Quy mô vốn không chỉ còn là câu chuyện về năng lực tài chính, mà đang trở thành điều kiện để mở rộng hệ sinh thái, nâng thị phần và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực tài chính mới.