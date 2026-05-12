Tài chính quốc tế

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Hoàng Lê

08:19 | 12/05/2026
(TBTCO) - Chính phủ Úc dự kiến ​​sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở và giúp kiềm chế thâm hụt ngân sách.
Thủ đô Canberra, Úc. Ảnh TL

Chính phủ Úc dự kiến ​​sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư bất động sản như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt bất bình đẳng và giúp kiềm chế thâm hụt ngân sách.

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers sẽ công bố kế hoạch tài chính của mình vào khoảng 7:30 tối thứ Ba tại Canberra, và văn kiện này sẽ được công khai ngay khi ông bắt đầu bài phát biểu trước Quốc hội.

Ngân sách dự kiến ​​sẽ cho thấy thâm hụt tiền mặt giảm xuống còn 25 tỷ đô la Úc (18 tỷ đô la Mỹ) trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2027, theo ước tính của các nhà kinh tế, so với con số ước tính được công bố chính thức khoảng 34 tỷ đô la Úc sáu tháng trước đó.

Ngân sách này nhằm mục đích cắt giảm chi tiêu để giúp giảm lạm phát và dự kiến ​​cũng bao gồm các nỗ lực nhằm vực dậy tăng trưởng đang trì trệ. Nhưng trọng tâm dường như là gói chính sách nhà ở nhằm tăng nguồn cung và sự công bằng. Mặc dù ông Chalmers chưa công khai thừa nhận điều này, nhưng việc siết chặt mức giảm thuế thu nhập từ vốn 50% và thu hẹp chính sách khấu trừ thuế lãi vay đối với chủ nhà nằm trong chương trình nghị sự.

“Tình trạng hiện tại của thị trường nhà ở và hệ thống thuế là không công bằng và do đó không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Tài chính cho biết hôm Chủ nhật. “Quá nhiều người không thể mua nhà, trong khi lại không đủ nhà ở”.

Thị trường nhà ở Úc trong 30 năm qua là một canh bạc một chiều và điều này càng trầm trọng hơn trong thời kỳ lãi suất cực thấp của thập kỷ trước. Sự gia tăng nhập cư trong giai đoạn hậu đại dịch đã làm lộ rõ ​​hơn sự thiếu hụt trong xây dựng nhà ở mới và đẩy giá nhà lên cao hơn nữa, ngay cả khi Ngân hàng Dự trữ Úc mạnh tay tăng lãi suất.

Chính phủ đã đặt mục tiêu xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới vào cuối thập kỷ này, nhưng đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu đó. Trong phát biểu cuối tuần, ông Chalmers dường như ám chỉ rằng ngân sách sẽ bao gồm nỗ lực nhằm tái cân bằng thị trường.

“Tỷ lệ người mua nhà để ở đã giảm xuống trong một thời gian dài trong khi tỷ lệ nhà đầu tư lại tăng lên”, ông nói. “Vì vậy, chúng tôi đã nói từ lâu rằng sẽ có một gói cải cách thuế trong ngân sách”.

“Nhưng mọi người đều biết rằng chúng tôi hiểu có một mối lo ngại chính đáng về việc người trẻ tuổi gặp khó khăn như thế nào khi gia nhập thị trường, và vì vậy ngân sách này một phần xuất phát từ lý do đó”, ông nói.

Vấn đề nhà ở luôn là tâm điểm của nỗi lo lắng giữa các thế hệ ở Úc khi thế hệ bùng nổ dân số giàu có và những người khác thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán nhà cửa và, trong một số trường hợp, cả các bất động sản đầu tư.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, ngân sách lại được công bố vào thời điểm xuất hiện những dấu hiệu ban đầu của sự suy giảm kinh tế. Dữ liệu đấu giá sơ bộ từ công ty tư vấn bất động sản Cotality hôm thứ Hai cho thấy, chỉ có 56,5% số nhà được niêm yết đấu giá đã được bán trong tuần trước, mức thấp thứ hai được ghi nhận trong năm nay.

“Quá ít người Úc, đặc biệt là người Úc trẻ tuổi, có thể tiếp cận được thị trường nhà ở. Và điều đó có nghĩa là quá ít người có thể tiếp cận được nền kinh tế nói chung”, ông Chalmers cho biết.

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

