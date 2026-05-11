Áp lực đáo hạn trái phiếu được dự báo hạ nhiệt từ tháng 6

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, tính đến ngày 5/5/2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4 ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hoạt động phát hành.

Cụ thể, có 20 đợt phát hành thành công với tổng giá trị đạt hơn 41,3 nghìn tỷ đồng, tăng 52,9% so với tháng trước. Tuy vậy, quy mô phát hành vẫn thấp hơn khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 68,8 nghìn tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Chứng khoán VNDIRECT.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về giá trị phát hành trong tháng 4. Nhóm này ghi nhận 7 đợt phát hành với tổng giá trị hơn 20,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 12 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 43,5% tổng lượng phát hành trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động phát hành, thị trường cũng ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh của hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tháng 4, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại đạt hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 270% so với tháng trước và cao hơn 136,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều đáo hạn, các chuyên gia từ VNDIRECT cho biết, áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp sẽ gia tăng trong tháng 5. Theo ước tính, sẽ có hơn 23,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán trong tháng này, tăng 41% so với giá trị đáo hạn của tháng 4. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn được dự báo có thể giảm dần từ tháng 6 trở đi./.