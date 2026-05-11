Thuế - Hải quan

Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

Song Linh

16:30 | 11/05/2026
(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo thông báo, việc điều chỉnh thời gian thông quan được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa phía Việt Nam và phía Trung Quốc, căn cứ Thư công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Đây là động thái phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thông quan, giảm ùn tắc và tối ưu năng lực khai thác tại khu vực cửa khẩu.

Hoạt động thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn. Ảnh: TL

Cụ thể, trong thời gian thí điểm, hoạt động thông quan hàng hóa tại lối Cốc Nam (thuộc Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) được thực hiện từ 7h đến 17h hằng ngày (giờ Hà Nội). Thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với lái xe được kéo dài hơn, đến 17h30, tạo thuận lợi cho việc giải phóng phương tiện trong ngày.

Việc kéo dài thời gian xử lý thủ tục, đặc biệt với lực lượng lái xe, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực dồn ứ vào cuối giờ, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tổ chức vận tải và giao nhận hàng hóa.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, kiểm dịch… phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo khung giờ mới.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi và các đơn vị liên quan được khuyến nghị chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển, bố trí phương tiện, nhân lực phù hợp với thời gian thông quan điều chỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin điều hành tại cửa khẩu để bảo đảm hoạt động thông suốt.

Trung tâm quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng tại khu vực Cốc Nam cũng được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình, đánh giá hiệu quả việc thí điểm. Trên cơ sở đó, các bên sẽ tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc để xem xét duy trì ổn định hoặc điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.
