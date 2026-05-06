Pháp luật

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:49 | 06/05/2026
(TBTCO) - Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với Hải quan và Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 31,5 kg pháo hoa nổ được cất giấu tinh vi dưới gầm rơ moóc container nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam.
aa
Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Chiều ngày 6/5, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, ngày 5/5/2026, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (chủ trì), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới.

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Lạng Sơn: Chặn đứng 31,5 kg pháo nổ vận chuyển qua cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe đầu kéo vận chuyển container nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện 08 khối hình hộp, nghi là pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng 31,5 kg, được cất giấu tinh vi dưới gầm rơ moóc nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Thủ đoạn cất giấu dưới gầm phương tiện cho thấy đối tượng đã có sự tính toán nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình kiểm tra thông thường.

Quá trình xác minh, đối tượng liên quan đã đến cơ quan chức năng đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi mua, cất giấu, vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc vào Việt Nam nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành tại khu vực cửa khẩu, trong đó lực lượng hải quan giữ vai trò tích cực trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn và phối hợp xử lý./.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo, pháo hoa nổ là mặt hàng cấm, mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đều bị xử lý nghiêm. Người dân và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới; đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Song Linh
Từ khóa:
Chặn đứng pháo nổ cửa khẩu hữu nghị vận chuyển trái phép Lực lượng Biên phòng

Bài liên quan

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Đọc thêm

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện, bị thay đổi kết cấu với công suất thực tế lên tới 600W, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 25/4, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an Thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn về việc cảnh báo thủ đoạn mạo danh đoàn kiểm tra của sở y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng