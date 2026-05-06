Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Chiều ngày 6/5, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, ngày 5/5/2026, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (chủ trì), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới.

Lạng Sơn: Chặn đứng 31,5 kg pháo nổ vận chuyển qua cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe đầu kéo vận chuyển container nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện 08 khối hình hộp, nghi là pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng 31,5 kg, được cất giấu tinh vi dưới gầm rơ moóc nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Thủ đoạn cất giấu dưới gầm phương tiện cho thấy đối tượng đã có sự tính toán nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình kiểm tra thông thường.

Quá trình xác minh, đối tượng liên quan đã đến cơ quan chức năng đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi mua, cất giấu, vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc vào Việt Nam nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành tại khu vực cửa khẩu, trong đó lực lượng hải quan giữ vai trò tích cực trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn và phối hợp xử lý./.