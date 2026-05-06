Chứng khoán

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Tùng Linh

17:56 | 06/05/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Tính trong 3 phiên gần nhất, khối ngoại đã mua ròng gần 33 triệu cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - POW), tương ứng giá trị xấp xỉ 450 tỷ đồng, phản ánh xu hướng tích lũy rõ rệt của khối ngoại tại mã chứng khoán này. Riêng trong phiên hôm nay, cổ phiếu POW được mua ròng với giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Mới đây, PV Power đã thông báo sẽ góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập. Đây là chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn hơn 59.372 tỷ đồng vừa được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc hồi trung tuần tháng 4/2026.

Cùng đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phát điện này tăng trưởng mạnh trong quý đầu năm. Cụ thể, trong quý I/2026,tổng doanh thu của PV Power đạt khoảng 12.628 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng tới 175%. Động lực chính đến từ sản lượng và doanh thu bán điện tăng giúp lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm mạnh. Nhờ vậy, dù chi phí lãi vay tăng mạnh, lợi nhuận vẫn ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá.

Thông tin mới công bố về kết quả kinh doanh tăng thêm sức hút cho cổ phiếu này. Dù vậy, theo kế hoạch kinh doanh đề ra, PV Power đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.124 tỷ đồng. Dù doanh thu kế hoạch tăng 45,4% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2025, lợi nhuận sau thuế lại giảm 62,6%.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của PV Power tăng trưởng mạnh.

Tính chung trên ba sàn, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trong phiên 6/5. Giá trị bán ròng khoảng 1.115 tỷ đồng. Ở chiều bán ra, khối ngoại tập trung bán mạnh cổ phiếu FPT với giá trị bán ròng khoảng 453,8 tỷ đồng. Theo sau là ACB (-213,2 tỷ đồng), HPG (-212,1 tỷ đồng) và VIC (-186,9 tỷ đồng). Nhóm bất động sản và ngân hàng tiếp tục nằm trong danh sách bị giảm tỷ trọng, với các mã như KDH, NVL, VCB và VPB cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh sắc xanh đang áp đảo trên sàn chứng khoán. Đà phục hồi vẫn được giữ vững trong phiên hôm nay dù VN-Index có thời điểm lùi về quanh 1.870 điểm trước khi bật tăng trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index đã tăng 16,35 điểm (+0,87%) lên 1.891,20 điểm, tiến gần hơn vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm; VN30 thậm chí tăng mạnh hơn, lên 2.053,41 điểm.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 6/5 - Nguồn: Dstock

Dòng tiền ngoại vẫn tích cực giải ngân vào một số cổ phiếu. Bên cạnh POW, các cổ phiếu như MSN (144,7 tỷ đồng), DGC (78,3 tỷ đồng), GEX (68,6 tỷ đồng) và MWG (58,1 tỷ đồng) cũng được mua ròng với quy mô đáng kể.

Dù duy trì trạng thái bán ròng, khối ngoại vẫn đang cơ cấu danh mục theo hướng chọn lọc, chuyển dịch dòng tiền sang những cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc thu hút dòng tiền trong ngắn hạn. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu này trong top khối ngoại mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, nhiều mã ghi nhận mức tăng mạnh như GEX và VIX tăng kịch biên độ, DGC ( 5,3%) hay POW ( 5,1%)./.

Tùng Linh
